Из жизни

В Пензе две квартиры травили друг друга угарным газом

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Буквально на пороховой бочке жили обитатели дома на Красной, 33. Узнали об этом случайно. Максим Михайлович начал делать ремонт на кухне и обнаружил, что семья и соседи могли погибнуть.

«Я откинул гофру, и мне в лицо пошел напор воздуха. Понятно, что обратная тяга - это ненормально. Через службу 112 я обратился, приехали газовщики по регламенту и замерили прибором, что у меня в квартиру поступает угарный газ. Газовщики сказали, что будут квартиру отключать, наложили заглушку», - рассказал он.

Это было 13 августа. Специалисты газовой службы посоветовали обратиться в управляющую компанию: надо разбираться, что с дымоходом, он разрушен. Имущество общедомовое. «Центр Плюс» по ОЖФ отреагировал, прислал мастера, тот провел обследование и выявил пугающий факт.

«Наш дымоход соединен с квартирой через рассечку. Угарный газ, который образуется в той квартире, поступает в нашу. А угарный газ, который образуется в нашей, поступает к ним. То есть, грубо говоря, две квартиры травят друг друга», - сообщил Михаил Михайлович.

Он еще раз вызвал газовую службу, мастера подтвердили: когда соседка внизу включает колонку, угарный газ поступает на второй этаж, и наоборот.

Как такое произошло, никто не знает. Возможно, еще прежние жильцы что-то сотворили, но спросить не с кого. Дому - 55 лет, собственники менялись.

Раиса Семеновна из соседней квартиры до сих пор в сильнейшем шоке. Она представляет, что могло бы случиться.

«Я включаю колонку - газ идет по всему подъезду. Это хорошо, я не включаю колонку (у меня руки не работают), только когда купаюсь. А если бы я каждый день включала эту колонку, вообще бы, может, давно уже все взорвалось», - предположила пенсионерка.

В управляющей компании журналистам «Службы 11» ответили: проводится независимая экспертиза с целью установить причины разрушения дымохода. Специалист даст заключение, кто виноват, что делать и за чей счет. По итогам ситуацию на Красной, 33, пообещали прокомментировать.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

В Заре вся вентиляция в домах перепутана.Сидиш в туалете из соседей жаренной картошкой пахнет.А на кухне можно втянут голубка соседа.

Гость||

Гость писал(a):

А на кухне можно втянут голубка соседа.
пердушок???????

Гость||

Гость писал(a):

В Заре вся вентиляция в домах перепутана.
Вы терпилы.

Имя: Гость
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