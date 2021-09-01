Из жизни

Бурьян на улице Лядова стал средой обитания клещей

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Трава по пояс выросла напротив дома № 22 на улице Лядова. Местный житель, выгуливающий собаку, сообщил, что закрепленного дворника нет. Гораздо чаще на пустыре видят других специалистов сферы ЖКХ.

«Копают здесь раз в месяц, а насчет косить - не помню я такого», - отметил Владимир.

По мнению горожанина, проблема гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Это не просто неэстетично - ситуация грозит заболеваниями.

«В такой траве очень много клещей. С собакой по городу когда хожу, очень много. Но дело не в собаке, потому что ее прививаем, а дело в детях. Год от года количество заражений от клещей возрастает, так что это серьезная проблема», - пояснил Владимир.

Похожую картину можно наблюдать практически каждый год.

«Здесь, наверное, ничья территория, если не косят», - рассказал мужчина.

Заросший участок совсем небольшой, расположен между жилыми зданиями, которыми управляет одна и та же компания. Непонятно, почему она не может направить дворника с триммером сюда, ведь внешний вид дворов станет намного лучше.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Нужно все такие площадки закатать в асфальт и сделать платные стоянки... ..а от подъездов увозить нашины на штраф стоянки.

Гость||

Ничего не трогать! Это достопримечательность Пензы

Имя: Гость
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