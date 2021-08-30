Сетевое издание|18+|Понедельник|30 авг 2021|13:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Ясно |

Из жизни

Комары могут таить смертельную опасность для россиян

Печать

Изменение климата серьезно влияет и на живой мир. Ученые и медики бьют тревогу, ведь в скором времени обычные комары могут доставить россиянам серьезные проблемы.

В Роспотребнадзоре предупредили, для комаров в этом году складываются благоприятные условия, поэтому в России может появиться большое количество насекомых-переносчиков лихорадки Западного Нила.

«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году - обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», - сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что больше всего случаев лихорадки Западного Нила обычно фиксируют в европейской части страны и Южном федеральном округе.

Жители Пензы регулярно жалуются на нашествие комаров. Например, полчища насекомых поселились в подвале на Калинина, 108. Мошки слетелись отовсюду и плотным ковром покрыли жижу в техническом помещении, которая осталась после прорыва коммуникаций. Голодные комары атакуют каждого входящего в дом.

Специалисты порекомендовали россиянам пользоваться репеллентами и фумигаторами. А один из действенных советов народной медицины рекомендует обычный аспирин.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

А один из действенных советов народной медицины рекомендует обычный аспирин.
Аспирин пить или кидать таблетки в комаров?

Гость||

Могут таить, а могут и не таить... Чёткая новостища

Гость||

журналисты могут таить опасность хуже кровопийц

Гость||

Гость писал(a):

Аспирин пить или кидать таблетки в комаров?
Видимо, курить... Чтобы они падали замертво от пассивного курения, а у людей не повышалась температура от лихорадки и голова не болела от похмелья... Ещё аспирин разжижает кровь и комарихи захлёбываются от кровопролития...

Гость||

Хватит народ кошмарить ковида хватает а то на выборы не пойдём!!!

Гость||

От собак плавно перетекли к комарам. Кто следующий?

Гость||

Гость писал(a):

Хватит народ кошмарить ковида хватает а то на выборы не пойдём!!!
Не дрищи... На выборах пиво дешевле будет.

Гость||

надо объявлять войну комарам, сначала приготовиться, закупить вооружение, ракеты, танки, пушки, авангары и всперед, комары не пройдут

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте