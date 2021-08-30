Комары могут таить смертельную опасность для россиян

30.08.2021 | 12:02

Изменение климата серьезно влияет и на живой мир. Ученые и медики бьют тревогу, ведь в скором времени обычные комары могут доставить россиянам серьезные проблемы.

В Роспотребнадзоре предупредили, для комаров в этом году складываются благоприятные условия, поэтому в России может появиться большое количество насекомых-переносчиков лихорадки Западного Нила.

«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году - обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», - сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что больше всего случаев лихорадки Западного Нила обычно фиксируют в европейской части страны и Южном федеральном округе.

Жители Пензы регулярно жалуются на нашествие комаров. Например, полчища насекомых поселились в подвале на Калинина, 108. Мошки слетелись отовсюду и плотным ковром покрыли жижу в техническом помещении, которая осталась после прорыва коммуникаций. Голодные комары атакуют каждого входящего в дом.

Специалисты порекомендовали россиянам пользоваться репеллентами и фумигаторами. А один из действенных советов народной медицины рекомендует обычный аспирин.