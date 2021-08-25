Бывшее общежитие на Литвинова изнутри покрылось плесенью

25.08.2021 | 19:13

Бывшее общежитие на Литвинова, 27, пожирает плесень изнутри. Даже при отсутствии электричества, а его отключают регулярно, не составляет труда рассмотреть почерневшие углы в туалете и душевой. Самая страшная картина в первом подъезде, на третьем этаже.

«Это уже на протяжении 10 лет все происходит. Вода течет с потолка, когда дожди на улице, и все на провода. Поэтому не можем сделать ни ремонт, ничего, потому что стены все мокрые, потолок гниет, все отваливается.

Обращались к сантехникам, которые обслуживают наш дом, они приходили, смотрели, нашли причину - якобы трубы не заменены. Мы их заменили за свой счет, но проблема остается», - пожаловалась жительница дома Ирина Николаевна.

Обитатели третьего этажа не против оплатить косметический ремонт в душевой и туалете. Но управляющая компания обязана отыскать причину, по которой вода поступает в помещение. Плесень губительна для здоровья жильцов, у многих уже развилась аллергия.