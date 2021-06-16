Из жизни

В 1-м проезде Лобачевского ветхие деревья создают угрозу домам

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Всего лишь год миновал с момента обследования старого дерева у дома № 16 в 1-м проезде Лобачевского. Жильцы подавали заявление в июне 2020-го, а в 2021-м тополь не дождался дровосеков, рухнул и уткнулся в стену рядом с окном одной из квартир.

«Помят подоконник, испачкано стекло. Хорошо, что вес пришелся на угол, а то я думала, что окна у меня уже нет», - показала жительница дома № 16.

Местные сделали пару фотографий, потом наконец-то прибыли представители УК «Жилкомсервис» и распилили толстое дерево.

В связи с ЧП забеспокоились обитатели соседнего дома № 18 - в их палисаднике стоит такой же высохший тополь. Люди тоже писали заявление в УК.

«У нас машины есть, опиловку будем делать». Пока не делают. Если бы этого случая не было, они бы и не приехали, так и осталось бы», - рассказала жительница дома № 18.

Возможно, в управляющей компании экономят силы и время и ждут, когда проблема сама себя решит, то есть дерево упадет, а уж распилить прибудут, как в истории с тополем у дома № 16. Но у 18-го мертвый великан может разрушить крышу, которую обновили не так давно по программе капитального ремонта.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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