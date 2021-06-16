Из жизни

Пензячка предложила воскресить проект дороги на ул. Глазунова

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О забытом плане реконструкции городской среды вспомнила пенсионерка, уверенная, что на улице Глазунова необходимо создать дорогу - автомобильную или хотя бы пешеходную, чтобы связать два проспекта (Победы и Строителей). Такую возможность власти рассматривали, но проект так и остался на бумаге.

«Я предлагаю убрать заросли, сделать асфальтированную дорогу и тротуар, чтобы можно было напрямую с проспекта Строителей пройти на улицу Рахманинова. Здесь никогда в жизни не было асфальта - ни дороги, ни тротуара. И плюс ко всему жители ближайших домов мусор выбрасывают в деревья», - рассказала Людмила Николаевна.

В итоге - свалка в зеленых насаждениях. От реконструкции будет много пользы: станет чище, пешеходы смогут пройти коротким путем от одного проспекта к другому. Последнее возможно и сейчас, но во время дождя шагать по земляной дорожке не лучшее дело.

Проект хотели воплотить в жизнь несколько лет назад, но против выступили жители дома № 1 на улице Глазунова.

«Я считаю, что они просто боятся шума от машин - это единственное. Ну и в кусты удобно отходы бросать», - предположила горожанка.

Вероятно, и сейчас проект создания дороги вызовет неоднозначную реакцию. Нужно обсуждать его и достигать договоренности, чтобы все были довольны.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Может пензенка? Или пенязенка?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

но против выступили жители дома № 1 на улице Глазунова
А я против того, чтобы стоял дом Глазунова, 1. И что? Мало ли кто против чего. Это улица, а не частный огород. Она проектировалась раньше дома. И есть на всех генпланах. Так что мнение жителей здесь как раз никого волновать не должно.

Гость||

Помню был малым в 95ом в 96 ом 97 ом там ходил.Ужос там такая грязища была.Нигде больше не видел за всю жизнь столько грязи.Нигде.А местным было безразлично.Грезее места не найти.

Гость||

Постройте хоть одну дорогу, надоели колумбарии!

Имя: Гость
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