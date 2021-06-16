Пензячка предложила воскресить проект дороги на ул. Глазунова

16.06.2021 | 19:30

О забытом плане реконструкции городской среды вспомнила пенсионерка, уверенная, что на улице Глазунова необходимо создать дорогу - автомобильную или хотя бы пешеходную, чтобы связать два проспекта (Победы и Строителей). Такую возможность власти рассматривали, но проект так и остался на бумаге.

«Я предлагаю убрать заросли, сделать асфальтированную дорогу и тротуар, чтобы можно было напрямую с проспекта Строителей пройти на улицу Рахманинова. Здесь никогда в жизни не было асфальта - ни дороги, ни тротуара. И плюс ко всему жители ближайших домов мусор выбрасывают в деревья», - рассказала Людмила Николаевна.

В итоге - свалка в зеленых насаждениях. От реконструкции будет много пользы: станет чище, пешеходы смогут пройти коротким путем от одного проспекта к другому. Последнее возможно и сейчас, но во время дождя шагать по земляной дорожке не лучшее дело.

Проект хотели воплотить в жизнь несколько лет назад, но против выступили жители дома № 1 на улице Глазунова.

«Я считаю, что они просто боятся шума от машин - это единственное. Ну и в кусты удобно отходы бросать», - предположила горожанка.

Вероятно, и сейчас проект создания дороги вызовет неоднозначную реакцию. Нужно обсуждать его и достигать договоренности, чтобы все были довольны.