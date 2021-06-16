Из жизни

На Куйбышева, 7, боятся повторить судьбу жителей Ударной

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Если не принимать меры, то следующим после Ударной, 35, и Кулибина, 10, аварийным домом станет Куйбышева, 7.

«Вчера, когда была непогода, ветер дул сильный и выпадали мелкие крошки кирпичей со стены. Здесь тротуар, люди ходят, неизвестно, чем это может обернуться», - указала приехавшая в гости к матери Елена.

Старшая из женщин утверждает, что заметила первые признаки разрушения еще зимой, когда из-за дырявой крыши влага стала попадать на кладку.

«Снег, вода, на окна ведра ставили, туда все стекало. А из коридора текло ко мне в кухню», - рассказала Екатерина Васильевна.

Коммунальщики бездействуют. Ограждения можно было поставить. Они есть, лежат на боку с зимы. Тогда ими обозначали предупреждение о сосульках.

Реакции ответственных лиц нет. Люди опасаются, что их ожидает та же участь, что и жителей домов на Ударной и Кулибина.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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