Из жизни

Жители дома на Ульяновской, 48а, добились опиловки деревьев

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Жители дома № 48а на Ульяновской дождались долгожданной опиловки деревьев во дворе. В начале июня они жаловались на дебри: мало того что некрасиво, так еще и опасно. Для юного поколения стволы - настоящее место приключений.

«Дети играют в этих деревьях, а они же поваленные, могут упасть. Раньше за этим следили, убирали кустарники, поросль, а сейчас - никто», - рассказала местная жительница.

«Служба 11» обратилась в управляющую организацию с просьбой прислушаться к жителям. Там пошли навстречу.

«Здесь запланирована опиловка порядка 8-10 аварийных деревьев. Потом будет вывоз порубочных остатков», - сообщил главный инженер УК «Арбековская» Ренат Ибрагимов.

Помехой могут оказаться раскопки: роют там, куда управляющая компания хотела пригнать грузовик. Но эта проблема решаема.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Опиловка на придомовой территории возможна только по решению общего собрания жильцов, а не на основании обращения 11 канала в УК!

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