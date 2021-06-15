Жители дома на Ульяновской, 48а, добились опиловки деревьев

15.06.2021 | 22:15

Жители дома № 48а на Ульяновской дождались долгожданной опиловки деревьев во дворе. В начале июня они жаловались на дебри: мало того что некрасиво, так еще и опасно. Для юного поколения стволы - настоящее место приключений.

«Дети играют в этих деревьях, а они же поваленные, могут упасть. Раньше за этим следили, убирали кустарники, поросль, а сейчас - никто», - рассказала местная жительница.

«Служба 11» обратилась в управляющую организацию с просьбой прислушаться к жителям. Там пошли навстречу.

«Здесь запланирована опиловка порядка 8-10 аварийных деревьев. Потом будет вывоз порубочных остатков», - сообщил главный инженер УК «Арбековская» Ренат Ибрагимов.

Помехой могут оказаться раскопки: роют там, куда управляющая компания хотела пригнать грузовик. Но эта проблема решаема.