Из жизни

Жители 10 домов на улице Замойского лишились водяной колонки

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Попытка жителей улицы Замойского добиться ремонта колонки обернулась неожиданным результатом: водонапорный пункт исчез вообще. Когда теперь появится, непонятно, и специалисты не радуют точной датой возвращения. Теперь на асфальте - только основание конструкции.

«Здесь колонка всю зиму не работала. Соседи снег топили», - рассказала пенсионерка.

На этом злоключения не закончились. Весной колонка более-менее заработала, но раз в неделю выходила из строя, а 13 мая заглохла окончательно.

Жители обратились в «Службу 11» и рассказали, что 10 домов остались без питьевой воды. Реакция на сюжет последовала, но не такая, как хотелось бы: 1 июня колонку полностью демонтировали.

В итоге за водой приходится идти вверх по улице, что сложно, учитывая возраст обитателей старых домов. Ведь им нужно тащить тяжелые емкости на себе.

«На Гоголя есть колонка, оттуда таскаем», - пояснил местный житель.

Жители улицы Замойского надеются, что освещение проблемы поможет и нужные для ремонта детали найдутся, а колонка вернется на прежнее вместо. Ведь сейчас они вынуждены просить воды у соседей, в домах которых проведены сети.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Если до выборов не сделают,то всё... есть кутью и устраивать поминки по колонке.

Гость||

Да, ворью не выгодно когда чернь бесконтрольно и почти бесплатно пользуется водой.

Гость||

Никто их не оккупировал, некого винить. Живите с этим , это результат вашего выбора.

Имя: Гость
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