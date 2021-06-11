Жители 10 домов на улице Замойского лишились водяной колонки

11.06.2021 | 20:01

Попытка жителей улицы Замойского добиться ремонта колонки обернулась неожиданным результатом: водонапорный пункт исчез вообще. Когда теперь появится, непонятно, и специалисты не радуют точной датой возвращения. Теперь на асфальте - только основание конструкции.

«Здесь колонка всю зиму не работала. Соседи снег топили», - рассказала пенсионерка.

На этом злоключения не закончились. Весной колонка более-менее заработала, но раз в неделю выходила из строя, а 13 мая заглохла окончательно.

Жители обратились в «Службу 11» и рассказали, что 10 домов остались без питьевой воды. Реакция на сюжет последовала, но не такая, как хотелось бы: 1 июня колонку полностью демонтировали.

В итоге за водой приходится идти вверх по улице, что сложно, учитывая возраст обитателей старых домов. Ведь им нужно тащить тяжелые емкости на себе.

«На Гоголя есть колонка, оттуда таскаем», - пояснил местный житель.

Жители улицы Замойского надеются, что освещение проблемы поможет и нужные для ремонта детали найдутся, а колонка вернется на прежнее вместо. Ведь сейчас они вынуждены просить воды у соседей, в домах которых проведены сети.