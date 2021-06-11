Из жизни

Заросли на улице Клары Цеткин превращаются в свалку

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Заросли между многоэтажками на улице Клары Цеткин и Проезжим проездом стали настоящей свалкой бытовых и растительных отходов. Кто-то несет сюда обрезанные ветки, пищевой мусор, одежду. Между тем напротив кустов есть мусорная площадка, а во дворе дома № 13 - еще две, в шаговой доступности.

Остается только удивляться, зачем тащить хлам так далеко. Если посмотреть на то, что творится рядом с баками, становится понятно: вопрос культуры.

«Мусора полно! Это все наше человеческое: мы огород уберем, нам хорошо, пойдем туда», - констатировала местная жительница.

Как бороться за чистоту, неясно. Если в детстве родители правильные мысли не вложили, то взрослым уже поздно.

«Достучишься до каждого? Вот идут оттуда, несут. Спрашиваем, куда. «А какое ваше дело?!» Надают еще про башке. Камеру на каждого не поставишь, ну и как?» - рассудила пензячка.

Порядок наводят в зарослях жители частного сектора, чей путь к домам пролегает мимо свалки. Их сил хватает только на то, чтобы следить за импровизированной дорогой из ковров и паласов, а вот уборкой прилегающей территории они не занимаются. Отчасти их понять можно: даже если все вычистить, скоро земля покроется мусором вновь.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

С такими чиновниками область скоро вся обезлюдит и зарастет первобытной травой и лесом. Все польза для страны и для планеты!

Гость||

Эх дерёвня ... одни говна кругом ... зато местный воровской бомонд в костюмах ходит и что то там вякает с телевизора о достижениях и прорывах ... но народ видит только прорывы канализационные ...

Имя: Гость
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