Жители домов на улице Маресьева три года ждут благоустройства

08.06.2021 | 19:15

Если автомобилисты страдают только из-за неровностей под колесами на улице Маресьева, то безлошадные горожане еще и глотают пыль. Грунтовая дорога пролегает отнюдь не на дальней окраине Пензы.

«Никогда, наверное, не сделают. В прошлом году писали что-то. Стройка, что поделаешь. В дожди по лестнице ходили, а сейчас там тоже перекрыли - ремонт, деваться некуда», - рассудила пенсионерка.

Что происходит во время осадков, весной показали местные жители. В межсезонье вторую обувью они берут с собой не только в школу, но и на работу.

«Ездим на машине, а пешком ходим до магазина, обратно поворачивая к остановке «Путепровод». А дети - верхом на родителях», - живописала местная жительница.

Сейчас грязь высохла и превратилась в пыль, которую колесами разносят машины. Но даже так все равно лучше, чем весной.

«Здесь лежал асфальт, когда не было моста. Полностью заасфальтировано! Года три или четыре назад сделали канализацию, все перерыли, а доделывать уже не доделывают. Покидают что-то там, какой-то мусор - вроде как заровняли. Он машинами вышибся, и все», - рассказала пензячка.

Большие надежды возлагаются на окончание строительства многоэтажек - только в этом случае возможно благоустройство территории.