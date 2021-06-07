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Из жизни

Бетонный забор стал опасен для жителей Березовского переулка

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Никому не хотелось бы оказаться погребенным под бетонной плитой. Но забор, разделяющий участки в 1-м Березовском переулке и территорию Военного Городка, изменил угол наклона, и конструкции вот-вот упадут.

«Если он рухнет, а я буду на огороде - придавит весь огород и меня вместе с ним», - предрекла пенсионерка.

Женщина переживает не зря: на соседнем участке уже было ЧП.

«МЧС приезжало. Как раз снег сошел, вода текла, и плита свалилась углом прямо сюда! Из пазов вылезла и стояла уже на земле, а не на постаменте. Если бы совсем свалилась, разрушила бы мне теплицу полностью», - рассказала пережившая шок домовладелица.

На примыкающей к частному сектору территории Военного Городка жители ставят машины. Автомобилям ничего не угрожает - плиты заваливаются на огороды в 1-м Березовском переулке.

Одну такую тяжелой техникой вытягивали назад, в Военный Городок, и крепили проволокой.

Пенсионерке все равно неспокойно. Из-за забора на грядки периодически прилетают «подарочки».

«Презервативы растаскали собаки - у меня их две. А там - кучи! Без конца останавливаются фуры, кушают, ночуют, через забор бросают. Вечером - музыка из машин, это у них отдых», - пояснила пензячка.

Раньше частную землю и Военный Городок разделяла колючая проволока. Лет 30-40 назад артиллерийское училище воздвигло барьер в виде бетонных плит. Ныне эта территория является муниципальной, так что спасать жителей 1-го Березовского переулка должен муниципалитет.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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