На улице Мира рухнувший клен оставили лежать на газоне

02.06.2021 | 20:43

Клен был трухлявым, непонятно, как он стоял последние годы. Но срок жизни подошел к финалу, дерево рухнуло, сломавшись у самого корня. Это случилось в конце мая.

«Ветра не было. Вечером дерево стояло, выхожу с собачкой гулять в 5 часов утра - дерево валяется, перегородило весь тротуар», - рассказала местная жительница Любовь Петровна.

Активному старожилу Западной Поляны и коренному жителю Мира, 10, до всего есть дело. Кое-как перебравшись через рухнувший ствол, женщина отправилась в управляющую компанию, где ей сначала отказали в просьбе убрать дерево с тротуара. Но потом все же рабочие обрезали ветки и затащили обрубки на газон у дома.

Растение - на муниципальной земле, заниматься им и ликвидировать погибший клен должна организация «Зеленое хозяйство». Она же вместе с ресурсниками обязана обратить внимание на полумертвые деревья поблизости.

«Отвалятся под корень, и все электропередачи, все посшибает - это страх чего будет! И почему никому ничего не нужно?» - возмутилась пенсионерка.

Любови Петровне обидно: она помнит времена, когда стоило обратиться в одну организацию, и та решала целый ряд вопросов. Теперь же полномочия распределены по множеству учреждений, а конечный итог неудовлетворителен.

Никто не присматривал за деревьями у тротуара на Мира, вовремя не вырубили аварийные, одно упало - по счастью, не на людей. Ствол долгое время лежит на газоне. Состояние придорожных участков и зоны вдоль тротуара, похоже, беспокоит лишь местных активистов.