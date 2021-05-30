В Пензе арбековского бомжа пугает грядущая зима

30.05.2021 | 16:30

Далеких планов бомж Александр Коноплев не строит. Но есть у него две мечты: выправить паспорт и добиться признания инвалидом, поскольку болеет, на сердце жалуется.

На данный момент у мужчины на руках лишь бумаги из больницы, на основании которых трудно исполнить желания.

Коноплев, с его слов, попал в Пензенскую область из села Ленино Камчатского края. Жил в Вазерках, женился, у него трое детей. Но оступился - и судьба пошла по другому сценарию.

«Отсидел свое. И вышел. Здесь с женщиной жил, она умерла в 2011 году. Потом еще с одной жил пять лет в Терновке. Меня сын ее выгнал. И вот я бомжую», - рассказал Александр.

Родные дети, жалуется мужчина, знать его не хотят. Понимает почему.

«Если бы я их воспитал - другое дело. Я не успевал их воспитывать. Только освободился, опять сел. Сидел 10 лет», - пояснил Коноплев.

Последние годы Александр Николаевич кочует по тепловым камерам. Сейчас обосновался в очередной, за рынком в Арбекове. Здесь народ подобрее, не обижает, подкармливает, приносит одежду.

Бомж чувствует, что теряет силы, его пугает грядущая зима. Поэтому и мечтает оформить паспорт, инвалидность и, если уж совсем повезет, устроиться в интернат.