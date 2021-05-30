В Пензе арбековского бомжа пугает грядущая зима

Далеких планов бомж Александр Коноплев не строит. Но есть у него две мечты: выправить паспорт и добиться признания инвалидом, поскольку болеет, на сердце жалуется.
На данный момент у мужчины на руках лишь бумаги из больницы, на основании которых трудно исполнить желания.
Коноплев, с его слов, попал в Пензенскую область из села Ленино Камчатского края. Жил в Вазерках, женился, у него трое детей. Но оступился - и судьба пошла по другому сценарию.
«Отсидел свое. И вышел. Здесь с женщиной жил, она умерла в 2011 году. Потом еще с одной жил пять лет в Терновке. Меня сын ее выгнал. И вот я бомжую», - рассказал Александр.
Родные дети, жалуется мужчина, знать его не хотят. Понимает почему.
«Если бы я их воспитал - другое дело. Я не успевал их воспитывать. Только освободился, опять сел. Сидел 10 лет», - пояснил Коноплев.
Последние годы Александр Николаевич кочует по тепловым камерам. Сейчас обосновался в очередной, за рынком в Арбекове. Здесь народ подобрее, не обижает, подкармливает, приносит одежду.
Бомж чувствует, что теряет силы, его пугает грядущая зима. Поэтому и мечтает оформить паспорт, инвалидность и, если уж совсем повезет, устроиться в интернат.
Работать он и не думал никогда. Детей не содержал, кинул, прожил халявщиком у двух баб,довёл их до могилы.
Его надо пожалеть? Пенсию ему оформить ? Из фонда омс лечить и платить инвалидность?