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Из жизни

В Пензе арбековского бомжа пугает грядущая зима

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Далеких планов бомж Александр Коноплев не строит. Но есть у него две мечты: выправить паспорт и добиться признания инвалидом, поскольку болеет, на сердце жалуется.

На данный момент у мужчины на руках лишь бумаги из больницы, на основании которых трудно исполнить желания.

Коноплев, с его слов, попал в Пензенскую область из села Ленино Камчатского края. Жил в Вазерках, женился, у него трое детей. Но оступился - и судьба пошла по другому сценарию.

«Отсидел свое. И вышел. Здесь с женщиной жил, она умерла в 2011 году. Потом еще с одной жил пять лет в Терновке. Меня сын ее выгнал. И вот я бомжую», - рассказал Александр.

Родные дети, жалуется мужчина, знать его не хотят. Понимает почему.

«Если бы я их воспитал - другое дело. Я не успевал их воспитывать. Только освободился, опять сел. Сидел 10 лет», - пояснил Коноплев.

Последние годы Александр Николаевич кочует по тепловым камерам. Сейчас обосновался в очередной, за рынком в Арбекове. Здесь народ подобрее, не обижает, подкармливает, приносит одежду.

Бомж чувствует, что теряет силы, его пугает грядущая зима. Поэтому и мечтает оформить паспорт, инвалидность и, если уж совсем повезет, устроиться в интернат.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Работать он и не думал никогда. Детей не содержал, кинул, прожил халявщиком у двух баб,довёл их до могилы.

Его надо пожалеть? Пенсию ему оформить ? Из фонда омс лечить и платить инвалидность?

Гость||

Живет в своё удовольствие, никакой ответственности ни за что и ни за кого, накормят, оденут, обуют добрые люди , а на зиму в интернат за наши налоги , а летом опять в бега на вольную жизнь! А на бутылочку всегда деньги есть!

Гость||

К зиме не только отопление , но и всё остальное станет казаться несбыточным счастьем из-за цен

С 1 июля 2021 года тарифы на ЖКХ снова повысятся до 6,5%:

• на электричество;

• на вывоз мусора;

• на водоснабжение;

• на водоотведение;

• на отопление.

За 10 лет цена воды, тепла, газа и электричества выросла в 4 раза.

Гость||

Да, с такими тарифами похоже жизнь бомжа покажется малиной.

Имя: Гость
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