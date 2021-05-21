Пешеходы отстояли тропу у института на улице Стасова

21.05.2021 | 20:34

Горожане победили: одна калитка в заборе у института усовершенствования врачей на улице Стасова осталась. А иначе и быть не могло, ведь этим путем пользуются множество людей. Дорога ведет к больнице, остановкам общественного транспорта и в жилой сектор многоэтажной застройки.

«Я всегда хожу, всегда было открыто. Первое время обходила за километр, честное слово, а знакомая сказала, что калитка есть», - рассказала пензячка.

«Так удобно, поэтому мы и ходим здесь, чтобы попасть на улицу Бородина, потому что вокруг - все-таки далеко», - объяснила женщина.

История началась несколько лет назад, когда институт усовершенствования врачей оградили в соответствии с требованиями федерального закона. Но через территорию проходили народные тропы. Люди стали выламывать прутья и даже целые секции. Забор восстанавливали. Противостояние длилось не один месяц.

В 2018-м кто-то из рядовых горожан установил там маленькую калитку с запором.

«Сначала сделали болтик. Болтик утащили - кому-то прямо понадобился! Потом деревяшку поставили, а теперь привязали, и так очень даже хорошо! Но не все добросовестные, это я такая, вот и все», - сообщила горожанка.

Приходилось наклоняться, чтобы пройти, в итоге калитку сделали большой. Народ свои тропы не забывает.