Из жизни

Пешеходы отстояли тропу у института на улице Стасова

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Горожане победили: одна калитка в заборе у института усовершенствования врачей на улице Стасова осталась. А иначе и быть не могло, ведь этим путем пользуются множество людей. Дорога ведет к больнице, остановкам общественного транспорта и в жилой сектор многоэтажной застройки.

«Я всегда хожу, всегда было открыто. Первое время обходила за километр, честное слово, а знакомая сказала, что калитка есть», - рассказала пензячка.

«Так удобно, поэтому мы и ходим здесь, чтобы попасть на улицу Бородина, потому что вокруг - все-таки далеко», - объяснила женщина.

История началась несколько лет назад, когда институт усовершенствования врачей оградили в соответствии с требованиями федерального закона. Но через территорию проходили народные тропы. Люди стали выламывать прутья и даже целые секции. Забор восстанавливали. Противостояние длилось не один месяц.

В 2018-м кто-то из рядовых горожан установил там маленькую калитку с запором.

«Сначала сделали болтик. Болтик утащили - кому-то прямо понадобился! Потом деревяшку поставили, а теперь привязали, и так очень даже хорошо! Но не все добросовестные, это я такая, вот и все», - сообщила горожанка.

Приходилось наклоняться, чтобы пройти, в итоге калитку сделали большой. Народ свои тропы не забывает.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Народ свои тропы не забывает.
Многие срать ходят.

Гость||

Пусть кто либо придёт с болгаркой и отстранить весь пролёт! Дел на 10 минут !

Гость||

С ума сошли с этими заборами. Как хорошо раньше было там без забора, иди спокойно. Никакой забор никаких террористов не остановит.

Гость||

Все заборы - от честных людей только.

Гость||

Гость писал(a):

Никакой забор никаких террористов не остановит.
А вот и дурачок подоспел, всхрюкнул.

Забор не позволяет террористу, преступнику, затеряться в потоке шлындающих прохожих. Это даже ребенок поймёт, а тебе, дураку, объяснять надо...

Имя: Гость
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