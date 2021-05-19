Неизвестные варварски расправились с кустарниками на ул. Лядова

19.05.2021 | 19:43

Растения стали жертвами разборок людей. На Лядова, 10, неизвестные варварски порубили и порезали декоративные кустарники, пионы, ирисы, росшие в глубине двора, у забора детского сада.

«За это надо наказывать. Как так?» - пожаловалась местная жительница Антонина Егоровна.

У цветоводов-любителей есть подозрения. С некоторых пор возник конфликт с группой жильцов из-за кошек. Для них женщины обустроили под столом на улице кормушку. Говорят, от подъездов далеко, ничем не пахло, сами чистили, убирали.

«Ухаживаем, мы их лечим, стерилизуем, чтобы не было котят. Есть недовольные, но получилось, что одна особо недовольная. Она начала здесь все разламывать, крушить», - рассказала местная жительница Татьяна Степановна.

На снятых кадрах видно, как негативно настроенный гражданин разбирает кошачий приют и выбрасывает обломки в бак.

«К нам и ежики ходили кушать, просто живой уголок был. Вечер, 7 часов, они идут все гуськом. И мы посадили специально цветы, чтобы не видно было, окультурили. Вышли вчера утром - и вот такое», - сообщила местная жительница Людмила Андреевна.

Активисты намерены затребовать запись с камер видеонаблюдения, установить личность хулиганов и дать делу ход.