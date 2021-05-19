Из жизни

Неизвестные варварски расправились с кустарниками на ул. Лядова

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Растения стали жертвами разборок людей. На Лядова, 10, неизвестные варварски порубили и порезали декоративные кустарники, пионы, ирисы, росшие в глубине двора, у забора детского сада.

«За это надо наказывать. Как так?» - пожаловалась местная жительница Антонина Егоровна.

У цветоводов-любителей есть подозрения. С некоторых пор возник конфликт с группой жильцов из-за кошек. Для них женщины обустроили под столом на улице кормушку. Говорят, от подъездов далеко, ничем не пахло, сами чистили, убирали.

«Ухаживаем, мы их лечим, стерилизуем, чтобы не было котят. Есть недовольные, но получилось, что одна особо недовольная. Она начала здесь все разламывать, крушить», - рассказала местная жительница Татьяна Степановна.

На снятых кадрах видно, как негативно настроенный гражданин разбирает кошачий приют и выбрасывает обломки в бак.

«К нам и ежики ходили кушать, просто живой уголок был. Вечер, 7 часов, они идут все гуськом. И мы посадили специально цветы, чтобы не видно было, окультурили. Вышли вчера утром - и вот такое», - сообщила местная жительница Людмила Андреевна.

Активисты намерены затребовать запись с камер видеонаблюдения, установить личность хулиганов и дать делу ход.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

у спара арбеково продают ландыши все повырывали продают,ущерб лесу наказать надо

Гость||

penzainform.ru писал(a):

дать делу ход.
Делу? Какому делу?

Гость||

Узбеки косят

Гость||

Ты попутал,ёжиков кочевники едят...

Гость||

29 декабря 2020 «Происшествия»

В ноябре в Пензенской области имел место редкий случай смерти от бешенства. Об этом редакции сетевого издания «ПензаИнформ» сообщила жительница региона.

«12 лет мальчику, укусил ежик, или он укололся об него по осени. Через какое-то время - резко температура высокая, его - в больницу, потом в реанимацию, и он умер от бешенства. Всех, кто с ним контактировал - врачей, медсестер, - привили от бешенства», - рассказала читательница портала.

«В ноябре был зарегистрирован единичный случай среди детского населения», - констатировала заместитель министра здравоохранения региона Марина Воробьева.

В минздраве отметили, что бешенство - острое инфекционное вирусное заболевание людей и животных, характеризующееся поражением вещества мозга с развитием энцефалита.

«Источник инфекции - больные животные. Болеют бешенством дикие животные (лисы, волки, летучие мыши, кабаны, ежи и др.), домашние (кошки, лошади, собаки, свиньи, рогатый скот) и грызуны (крысы). Человек получает вирус при укусах больным животным или при ослюнении больным животным кожных покровов и слизистых человека.

В целях профилактики заражения бешенством людей при нападении, контакте, ослюнении и укусах дикими, неизвестными, подозрительными на бешенство животными необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью», - предупредили в региональном минздраве.

Гость||

Буртасы - варвары. Так было, есть и будет!

Гость||

Цветы то чем помешали?!! Дикие люди!!!

Имя: Гость
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