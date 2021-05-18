Последствия раскопок на Минской мешают жителям ходить

18.05.2021 | 21:04

Обещанного три года ждать рискует Марина Викторовна из дома № 18 на улице Минской, тротуар во дворе которого фактически уничтожили коммунальщики.

«Или горячая вода, или теплотрасса - не знаю, что, в общем. Осенью подходила и спрашивала, когда засыплют. Долго щебенки не было, но они засыпали и сказали, что весной. А весной - опять!» - пожаловалась женщина.

Материал не слишком устойчивый. Для каждого шага нужно искать точку опоры.

«Я и так хожу еле-еле, а по камням-то вообще невозможно. На костылях ходила - как идти? С хорошими ногами не пройдешь, с больными - тем более», - отметила Марина Викторовна.

Жители должны терпеть неудобства, которые возникли по вине ресурсников. Снег давно сошел, можно приступать к асфальтировке. Только ответ коммунальщиков удивил местную жительницу.

«Они мне сказали: «Еще не работает асфальтный завод». Как это не работает? Ходила в больницу на Кронштадтскую, там асфальт кладут. Значит, он работает», - привела довод Марина Викторовна.

Женщина не понимает, зачем тянуть, ведь по закону организация должна восстановить тротуар. В любом случае это произойдет, а жителям дома было бы лучше, чтобы сроки оказались минимальными.