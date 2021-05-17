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Из жизни

На Луначарского исчезли асфальт и сознательность людей

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В незапамятные времена Луначарского 7, 7а, и дома на Герцена соединяла асфальтированная дорожка. Теперь больше похоже на козью тропу. И все же остатки твердого покрытия еще можно разглядеть - признаки былых удобств.

«Там все разворочали уже давно. Здесь один бардак. Никому ничего не надо», - заявила местная жительница.

Оказалось, что все-таки надо. Дорожка была среди зарослей, вдоль которых каймой лежали кучки и горы мусора. Не выдержал народ.

«Несколько бабушек из седьмого подъезда. Выходим - и эту территорию. А там еще мужчина один по краю сажает деревья», - рассказала местная жительница Тамара Александровна.

«Мы с мужем два старших офицера, а занимаемся уборкой территории. Собираем всю эту помойку, бутылки, банки. Люди стали складывать сюда пакеты, потому что мусорку отсюда убрали. И очень удобно оставлять стало здесь мусор. Не очень приятно», - отметила местная жительница Наталья.

Не один день активисты потратили на очистку. Радовались недолго. С прискорбием замечают, как снова появляется пустая тара.

По их мнению, если бы заново заасфальтировали дорожку, удалось бы убить двух зайцев: народу вернули бы удобство, а несознательные люди перестали бы воспринимать тропу как ничью и прекратили кидать мусор.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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