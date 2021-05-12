Из жизни

Жители дома на Комсомольской мучаются от запаха нечистот

Печать

Характерный звук льющейся жидкости обычно извещает о начале потопа на первом этаже дома на Комсомольской, 10. После чего в доме возникает переполох: всех надо оповестить, чтобы не пользовались водой, дозвониться в аварийную службу или управляющую компанию.

Всякое случается в быту, и трубы забиваются, но на Комсомольской, 10, они засоряются слишком часто. Для здания, где по программе капитального ремонта заменили коммуникации, это не вполне нормальное явление.

«В конце января была такая же ситуация - подвал, полный воды из канализации. Как выяснилось, сломаны трубы второго и третьего подъездов. В службы, куда обращались, все говорят: ждите», - пожаловалась жительница дома Люсине.

За последний месяц сети прочищали трижды, а подвал снова полон. В марте засор списали на забитые коммуникации. Теперь причины неизвестны и выяснить не получается, поскольку управляющая компания УК «Партнер» телефоны отключила.

О беде на Комсомольской, 10, в курсе все инстанции, администрация Октябрьского района держит вопрос на контроле. Жители надеются, что он решится после затяжных праздников, слишком мучительных для них, потому что половину мая они провели в атмосфере зловония.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Гость||

О,говно.Вечерние ароматы Пензаинформа.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте