Жители дома на Комсомольской мучаются от запаха нечистот

12.05.2021 | 20:24

Характерный звук льющейся жидкости обычно извещает о начале потопа на первом этаже дома на Комсомольской, 10. После чего в доме возникает переполох: всех надо оповестить, чтобы не пользовались водой, дозвониться в аварийную службу или управляющую компанию.

Всякое случается в быту, и трубы забиваются, но на Комсомольской, 10, они засоряются слишком часто. Для здания, где по программе капитального ремонта заменили коммуникации, это не вполне нормальное явление.

«В конце января была такая же ситуация - подвал, полный воды из канализации. Как выяснилось, сломаны трубы второго и третьего подъездов. В службы, куда обращались, все говорят: ждите», - пожаловалась жительница дома Люсине.

За последний месяц сети прочищали трижды, а подвал снова полон. В марте засор списали на забитые коммуникации. Теперь причины неизвестны и выяснить не получается, поскольку управляющая компания УК «Партнер» телефоны отключила.

О беде на Комсомольской, 10, в курсе все инстанции, администрация Октябрьского района держит вопрос на контроле. Жители надеются, что он решится после затяжных праздников, слишком мучительных для них, потому что половину мая они провели в атмосфере зловония.