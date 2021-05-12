Пензячка о дворе на проспекте Строителей: Полнейшая антисанитария

12.05.2021 | 19:33

Напрямую через контейнерную площадку ходят на проспекте Строителей благодаря тому, что недели две назад кто-то украл часть ограждения. Пропажа волнует жительницу дома № 30, ведь и раньше мусор разносило ветром по округе, а теперь проблема стала еще более острой. Зоны возле многоэтажек закреплены за дворниками, а участок посередине - нет.

«Эта территория муниципальная, но все равно я думаю, что ЖЭУ или кто-то. Ну организовали бы каких-нибудь волонтеров, мы помогли бы. Здесь ребята играют в футбол. Безобразие, бардак, бурьян, трава с осени, ничего не убрано. А ближе - вообще пакеты, бумага», - пожаловалась местная жительница Татьяна Владимировна.

В прежние годы вопрос о принадлежности центральной части общего для нескольких домов двора не стоял.

«Раньше здесь были лавочки, люди сидели, отдыхали. Сейчас мальчишки в футбол играют. И вот так вот детям играть? Здесь полнейшая антисанитария! Надо кому-то убрать, организовать, чтобы помогли», - отметила местная жительница.

Оставлять зону в центре без присмотра не выгодно даже самим дворникам.

«То ли им недоплачивают, то ли для них зарплата маленькая. Вот я не вижу, чтобы они бумажку подняли. Все равно ведь, если они здесь убираются, ветер к ним перенесет. Но у нас люди сейчас не больно опустятся и поднимут мусор», - пояснила она.

На игровой площадке каждый день много детей, которые смотрят на отходы и валяющиеся на земле бутылки.