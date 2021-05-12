Овраг на улице Мира с каждым годом сильнее захламляется

12.05.2021 | 20:11

Задуманное когда-нибудь осуществится, уверены прохожие на улице Мира, где овраг однажды предлагали засыпать. Ведь с каждым годом мусора на его склонах становится все больше. Растительные остатки, бытовые отходы, строительный хлам - чего там только нет.

«Захламлено все - это очень плохо», - сообщил прохожий.

«Плохо, что здесь мусор, свалка», - отметила горожанка Галина Ивановна.

Женщина высказалась и по поводу устройства смотровой площадки.

«Здесь электричество высоковольтное, я думаю, что для детей это будет очень вредно», - заявила она.

Однажды съемочная группа «Службы 11» встретила там дворника Валерия, который взял на себя труднейшую задачу - выровнять овраг на Западной Поляне. По его словам, он знал больше остальных, потому и действовал так.

«Все равно овраг засыпать. Нам сказали, сюда возить можно. Площадку, что ли, хотят делать, чтобы пьяные собирались», - пояснил Валерий.

Удивляет скорость заполнения различными отходами. Прохожие уверены, что такое стало возможно благодаря большим объемам мусора - по их словам, туда едут грузовики.

«Это не люди кидают - это привозят сюда на машинах, свалку делают. Мы часто ходим. Грузовые машины приезжают и бросают мусор. Не знаю, может, и частный сектор», - заявила Галина Ивановна.

Люди обращают внимание на зеленую зону, которая помогает сохранить исконный облик этого уголка природы.

«Здесь деревья укрепляют овраг. Дом большой построили, он же давит. Стоит засыпать - вот мое мнение», - рассказала женщина.

Но в любом случае - не мусором, добавила она.