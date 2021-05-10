Сетевое издание|18+|Понедельник|10 мая 2021|21:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

Берега водоема за парком Победы нуждаются в расчистке

Печать

Заглянув на берег водоема, расположенного за парком Победы, журналисты «Службы 11» обрадовались неожиданной чистоте. То ли мусорить там люди стали меньше, то ли убираться - чаще. Но первый взгляд оказался обманчивым: огромное количество пустой тары из-под алкоголя лежит прямо рядом с прудом.

Бутылки не видны за крутыми спусками к воде. Собирающая здесь цветы горожанка посетовала, что пензенцам еще далеко до культурного поведения на природе.

«Из семьи идет, из-за воспитания. Это же мой дом. Как - я поела и тут же бросила? Грустно», - отметила горожанка Ольга.

Люди жарят шашлык, распивают напитки, только собственный мусор забирают не все. И понять таких сложно, ведь в следующий раз они будут отдыхать на свалке.

Картина у водоема практически всегда одинакова. Лишь 2020-й удивил, когда в июне мусора оказалось крайне мало. Появилось предположение, что, возможно, кто-то из активистов взял на себя уборку территории. Одну такую девушку журналисты встречали в 2016-м.

«В основном пластиковые бутылки, отходы, стеклянные бутылки, упаковки, обертки. Всего полно. То есть все бытовые отходы они оставляют здесь же, в парке», - рассказала Евгения.

Тогда девушка признавалась: руки опускаются, когда на очищенной территории появляется новый мусор. Тем не менее она не сдавалась. После одного из подобных сюжетов местные жители видели, как там высадился коммунальный десант. В 2021-м о нем остается только мечтать.

«В прошлом году было дождливое лето, народу было мало, трава, мусора не видно - благодать, красота. С другой стороны, когда гуляла, видела на деревьях объявления типа «Люди, такие-сякие, свиньи, не сорите!». Знаете, так тоже нельзя», - подчеркнула Ольга.

Слово провоцирует человека, уверена она. Назовешь его свиньей, он и будет вести себя соответствующим образом. Лучше самому убрать зону отдыха, тогда, возможно, хотя бы у кого-то не поднимется рука выбросить мусор.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Гость||

Мусорная реформа

Гость||

Вся Пенза нуждается в расчистке. Весь город в говне.

Гость||

твари

даже не животные

ТВАРИ

Гость||

Такое безобразие по всей Пензе и это очень плохо, люди относятся очень плохо к природе мусорят, где отдыхают там после себя и оставляют грязь после себя, нет любви к природе, а если нет культуры , то нужно штрафовать и требовать от властей ,чтобы был контроль.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте