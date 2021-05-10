Берега водоема за парком Победы нуждаются в расчистке

10.05.2021 | 20:36

Заглянув на берег водоема, расположенного за парком Победы, журналисты «Службы 11» обрадовались неожиданной чистоте. То ли мусорить там люди стали меньше, то ли убираться - чаще. Но первый взгляд оказался обманчивым: огромное количество пустой тары из-под алкоголя лежит прямо рядом с прудом.

Бутылки не видны за крутыми спусками к воде. Собирающая здесь цветы горожанка посетовала, что пензенцам еще далеко до культурного поведения на природе.

«Из семьи идет, из-за воспитания. Это же мой дом. Как - я поела и тут же бросила? Грустно», - отметила горожанка Ольга.

Люди жарят шашлык, распивают напитки, только собственный мусор забирают не все. И понять таких сложно, ведь в следующий раз они будут отдыхать на свалке.

Картина у водоема практически всегда одинакова. Лишь 2020-й удивил, когда в июне мусора оказалось крайне мало. Появилось предположение, что, возможно, кто-то из активистов взял на себя уборку территории. Одну такую девушку журналисты встречали в 2016-м.

«В основном пластиковые бутылки, отходы, стеклянные бутылки, упаковки, обертки. Всего полно. То есть все бытовые отходы они оставляют здесь же, в парке», - рассказала Евгения.

Тогда девушка признавалась: руки опускаются, когда на очищенной территории появляется новый мусор. Тем не менее она не сдавалась. После одного из подобных сюжетов местные жители видели, как там высадился коммунальный десант. В 2021-м о нем остается только мечтать.

«В прошлом году было дождливое лето, народу было мало, трава, мусора не видно - благодать, красота. С другой стороны, когда гуляла, видела на деревьях объявления типа «Люди, такие-сякие, свиньи, не сорите!». Знаете, так тоже нельзя», - подчеркнула Ольга.

Слово провоцирует человека, уверена она. Назовешь его свиньей, он и будет вести себя соответствующим образом. Лучше самому убрать зону отдыха, тогда, возможно, хотя бы у кого-то не поднимется рука выбросить мусор.