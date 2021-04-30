Пензенцы опасаются падения столба на улице Кулакова

30.04.2021 | 20:03

Столб повалит деревья или деревья повалят столб - за противоборством с беспокойством наблюдают обитатели Кулакова, 1. Им совершенно не нравится картина перед 12-м подъездом. Многие считают, что, скорее всего, рухнет опора.

«Надо немедленно демонтировать, конечно. Поменять на другой. Это неприемлемо абсолютно», - возмутилась прохожая.

Бетонная опора почти улеглась на хрупкое (по сравнению со столбом) ограждение, нависла над скамейками, где по вечерам любят отдыхать пенсионеры.

Горэлектросеть присылала разъяснение по поводу глубины закрепления конструкции в грунте: от 1,8 до 2,5 м. Цифры вроде бы успокаивают, но известны случаи, когда порывы ветра роняли тяжелые опоры.

«Предъявят иск, если будут жертвы, травмы. Последствия могут быть вплоть до уголовной», - отметил пенсионер.

Неизвестно, в какую сторону может свалиться конструкция, но в любом случае она принесет немало вреда.