Жители дома на Суворова настаивают на перемещении помойки

Из окон высотки на Суворова, 145, отлично видно состояние контейнерной площадки напротив. Забор покорежен, заметны следы от огня, рядом валяется хлам. Местные жители также говорят, что расположены баки неудачно: чтобы выбросить отходы, необходимо выйти на проезжую часть - тротуара с той стороны нет. А автопоток оживленный.
«К мусорке нам не подойти, мы инвалиды. Со всех домов несут сюда мусор. Уже мухи у нас на балконе», - сообщила местная жительница Аза Кузьминична.
Раньше место для отходов располагалось чуть дальше, на улице Бакунина. В 2017-м баки переместили к соседней помойке, увеличив количество до 11.
«Здесь грязь, кошки, лазают бомжи и все кому не лень. И в нашем доме сейчас мухи и все на свете. Третий этаж не может даже открыть окно», - рассказывала женщина.
Прошло четыре года, а эмоции у местных жителей те же.
«Все разломано, разбито, позор! Чуть ли не около Ленинской администрации», - пожаловалась Лариса Федоровна.
Люди настаивают, что необходимо изменить место расположения баков. Вопрос, куда их поставить, - застройка здесь плотная.
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