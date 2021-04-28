Из жизни

Жители дома на Суворова настаивают на перемещении помойки

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Из окон высотки на Суворова, 145, отлично видно состояние контейнерной площадки напротив. Забор покорежен, заметны следы от огня, рядом валяется хлам. Местные жители также говорят, что расположены баки неудачно: чтобы выбросить отходы, необходимо выйти на проезжую часть - тротуара с той стороны нет. А автопоток оживленный.

«К мусорке нам не подойти, мы инвалиды. Со всех домов несут сюда мусор. Уже мухи у нас на балконе», - сообщила местная жительница Аза Кузьминична.

Раньше место для отходов располагалось чуть дальше, на улице Бакунина. В 2017-м баки переместили к соседней помойке, увеличив количество до 11.

«Здесь грязь, кошки, лазают бомжи и все кому не лень. И в нашем доме сейчас мухи и все на свете. Третий этаж не может даже открыть окно», - рассказывала женщина.

Прошло четыре года, а эмоции у местных жителей те же.

«Все разломано, разбито, позор! Чуть ли не около Ленинской администрации», - пожаловалась Лариса Федоровна.

Люди настаивают, что необходимо изменить место расположения баков. Вопрос, куда их поставить, - застройка здесь плотная.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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