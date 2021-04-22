Родник на Кордоне Студеном нуждается в облагораживании

22.04.2021 | 19:44

К радости населения Засурья, родник на Кордоне Студеном вновь набрал силу. Несколько месяцев он не подавал признаков жизни.

«Нам пришлось искать новые источники, где взять воду. Мы уже привыкли к этому роднику. У нас водопроводная, а мы все пьем родниковую», - рассказала местная жительница Елена.

Ключ существует давно, но обустроили его, по словам старожилов, в 70-х. Рабочие местного предприятия облагородили, возвели помост, установили лестницу, вывели трубу, чтобы воду было удобно набирать. Комбината не стало, и состояние родника зависит от внимания властей и пользователей.

«У нас иногда мужчины собираются, прибирают тут. По идее, его надо весь разбирать, чистить, покрасить. Раньше тут домики такие стояли, в них молоко хранили - никогда ничего не пропадало! И воду всегда брали», - отметила местная жительница Наталья Васильевна.

Без должного внимания ключ на Кордоне Студеном потеряет свою привлекательность. К нему уже некомфортно спускаться (ступени сломаны), сухими листьями завалено русло, засыпано мусором.

Качеством воды санитарная служба не очень довольна: в ключевой водятся вредные бактерии.