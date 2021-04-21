В Пензе старый киоск превратился в общественный туалет

21.04.2021 | 21:01

Киоск старого образца стоит за зданием администрации Ленинского района. Объект заброшен очень давно.

«Туда мужики ходят по нужде», - пожаловалась пензячка Нина Владимировна.

Жильцы домов поблизости уже не помнят, что там располагалось: то ли ларек был связан со сферой услуг, то ли торговали бытовым товаром. Теперь используется не по назначению.

Неизвестные выломали дверь, а внутри все еще лежит чужое имущество - несколько папок с важными документами, принадлежащими индивидуальному предпринимателю (некой Татьяне Юрьевне). Датированы 2014-2015 годами. Журналисты «Службы 11» надеются, что родственники или знакомые увидят, поймут, о ком идет речь, и помогут отыскать владелицу бумаг.

Хулиганы перевернули все вверх дном, многое разбили и переломали.

«Тут вечером пьяницы сидят на лавочках. Пьют, едят что-то, все швыряют, а ребятишки на это смотрят. Полным-полно ребятни», - отметила пенсионерка.

Она считает, что объекту в таком виде там не место. Если бы использовался, выглядел чисто, опрятно, жители не стали бы возмущаться из-за его существования.