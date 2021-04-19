В Пензе инвалиду пришлось спасаться от потопа одной рукой

19.04.2021 | 19:24

«Я пришла после ночи - у меня здесь потоп. Я позвонила в седьмом часу, заявку приняли. Сказали, что приедут. Я по этажам сказала, что воду отключила. Они приходят, на меня все кричат, потому что там больные люди и дети», - рассказала жительница дома № 20 на ул. Ленина Валентина Сергеевна.

Не знаешь, что делать в такой ситуации, ведь если женщина откроет краны, мерзкая жидкость снова польется из унитаза, ванны, раковины. Управляющая компания на помощь не спешила. Специалисты решили, что забиты колодцы за пределами Ленина, 20.

«Приехали из горводоканала, они все проверили. На самом деле их здесь вины нет», - сообщила жительница дома Лада Олеговна.

Специалисты УК все задерживались. Разгневанные соседи по стояку выпрашивали воду в других квартирах и продолжали сливать в унитазы. А ведь кто-то именно из них, обитателей второго, третьего или четвертого этажа, засорил трубы. Но пострадала больше всех Валентина Сергеевна с первого.

«Я одной рукой черпаю, задыхаюсь. Окно открыто - и то запах. Я уберу, чтобы запаха не было, а люди пользуются, мне опять по новой идет», - пожаловалась Валентина Сергеевна.

Что творится в подвале дома! Похоже, обитатели других подъездов также пострадали от засора, но не стали дожидаться работников УК. Вероятно, сами сняли заглушку. Слышно, как в глубине технического помещения льется вода.

Диспетчер УК «Жилье-10» пояснила: рабочие загружены, как только освободятся, помчатся на Ленина, 20, спасать Валентину Сергеевну от затопления.