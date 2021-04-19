Пензенцы замусорили пустырь на улице Глазунова

19.04.2021 | 20:33

Пять лет назад пустырь на Глазунова был еще обитаемым. В июле 2016-го начали сносить дома № 10 и 14. Подрядная организация по договоренности с муниципальными властями разбирала двухэтажки с полувековой историей.

«Нам нужен строительный материал, который в этих домах. Который будет пригоден - мы его заберем. Площадку зачистим, все будет здесь ровно, чисто», - сообщил представитель подрядной организации Дмитрий.

И не ровно, и не чисто... Хотя второе, может, и было короткое время после отъезда подрядной организации. Теперь - холмистый пустырь с мусорными кучами и россыпями пустых бутылок.

«Пьют и туда все бросают. Они не понимают», - отметил горожанин.

Жильцы здания по соседству написали крупно: «Мусор не бросать». Однако те, кто это делает, вероятно, читать не умеют.

За пять лет пустырь зарос кустарником, в котором запутались пакеты, опавшая листва пытается спрятать гнилые доски, бывшие погреба. С каждым годом слой все толще. Но проглядывается хлам и просматриваются ямы. Прохожие не дают природе самой скрыть бытовые отходы - добавляют новое в еще большем количестве.