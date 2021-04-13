Владельцы гаражей на улице Ленина пожаловались на бродяг

13.04.2021 | 20:40

Мусор на земле валяется за несколько десятков метров от контейнерной площадки - что-то разносит ветер, что-то растаскивают бродяги. Картина малопривлекательная, а вот закрепленного за участком человека нет, поэтому территория так и выглядит. Хотя сказать, что этот уголок полностью бросили, нельзя - периодически коммунальный десант высаживается, - но такой заботы мало.

«Бомжей там полно», - сообщил мужчина.

«Когда ветер, с помойки летит. Около гаражей должны убирать. Приезжали какие-то ребята, приехали, убрали кое-как и уехали», - отметила женщина.

Особенно жалуются владельцы гаражей на улице Ленина. Их боксы оказываются завалены всяким хламом. Причина в том, что много людей выбирают территорию для частого пребывания.

«Здесь семьями живут. Утром приходят, уходят, носят мусор, едят здесь. Приносят картон, собирают на сдачу, остальное здесь же оставляют. Ходили в милицию, заявляли, толку никакого», - пожаловался местный житель.

Теплое помещение, куда ведут сети отопления, привлекает бродяг. Кроме них, есть там и другие постоянные обитатели.

«В четвертом гараже, по-моему, узбеки живут всю зиму. Кондиционер поставили. В каком гараже есть кондиционер? Только у них», - заявил пензенец.

Поскольку внутри кооператива убирают рядом со своими строениями только владельцы боксов, то на общей территории мусор скапливается, горы растут.