Из жизни

Многоэтажка на Коммунистической становится непригодной для жизни

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В общежитии условия таковы, что пребывать в нем невозможно, говорят люди с Коммунистической, 38а. Экскурсию они начали с прачечной. Там не белье стирать нужно, а капитальный ремонт провести.

«С улицы если смотреть, то этот угол скоро обвалится. И в подполе воды полно, если вы по коридору пройдете. У нас выкачивают воду, и она назад идет», - пожаловалась Светлана.

Некоторые трубы относительно новые, но и они не спасают. На головы входящих капает вода. Так же - и в душе, только льется не из леек, а с потолка.

«Шланги вообще не работают, здесь все ломают. Ребята делают - опять ломают. Я здесь три года живу, и вот такое безобразие», - рассказала Татьяна.

Вряд ли приходят и громят чужие. Но жительница дома вполне допускает такой вариант, хотя и сами обитатели не все адекватны, много квартирантов.

«У нас здесь наркоманы еще ходят. Дверь открыта, кто хочешь заходи. Все ломается. Здесь и шприцы находили», - отметила Татьяна.

Управляющая компания тоже ничего не делает, чтобы навести порядок.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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