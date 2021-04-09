Многоэтажка на Коммунистической становится непригодной для жизни

09.04.2021 | 19:05

В общежитии условия таковы, что пребывать в нем невозможно, говорят люди с Коммунистической, 38а. Экскурсию они начали с прачечной. Там не белье стирать нужно, а капитальный ремонт провести.

«С улицы если смотреть, то этот угол скоро обвалится. И в подполе воды полно, если вы по коридору пройдете. У нас выкачивают воду, и она назад идет», - пожаловалась Светлана.

Некоторые трубы относительно новые, но и они не спасают. На головы входящих капает вода. Так же - и в душе, только льется не из леек, а с потолка.

«Шланги вообще не работают, здесь все ломают. Ребята делают - опять ломают. Я здесь три года живу, и вот такое безобразие», - рассказала Татьяна.

Вряд ли приходят и громят чужие. Но жительница дома вполне допускает такой вариант, хотя и сами обитатели не все адекватны, много квартирантов.

«У нас здесь наркоманы еще ходят. Дверь открыта, кто хочешь заходи. Все ломается. Здесь и шприцы находили», - отметила Татьяна.

Управляющая компания тоже ничего не делает, чтобы навести порядок.