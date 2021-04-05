Из жизни

Пензячка сообщила о загадочном исчезновении бетонных блоков

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Пенсионерка из дома № 36 на улице Маршала Крылова переживает за бетонные блоки, которые ее стараниями были уложены несколько лет назад. Говорит, что слышала, как ночью подъехал трактор, а наутро она заметила, что одна тяжелая конструкция лежит не на привычном месте - чуть дальше от бордюра.

«Я думаю, они хотели куда-то погрузить. Сейчас везде нужно, и в стройке, и везде. Крайний блок ушел, куда вот он ушел? Нет его. А я сколько трудов положила», - поделилась бедой Валентина Алексеевна.

Пенсионерка обила пороги не одного кабинета, чтобы привезли блоки. А все из-за того, что однажды с соседней дороги, находящейся под уклоном, скатился грузовик - прямо на участок Валентины Алексеевны.

«КамАЗ большой, груженный мусором, сюда въехал, на двух яблонях повис он, штрифель погнул. Газ порвал, у нас газовые трубы рядом», - сообщила женщина.

В другой раз легковушка также снесла забор. Поэтому блоки - некая гарантия безопасности. Днем пенсионерка попробовала разобраться, кто был рядом с домом ночью. Первая мысль - коммунальщики.

«Я им вчера звоню в администрацию, я говорю - ваши приезжали. А они говорят - а кто? У нас машины не выезжали. Я не спала, он все ворочал у моего дома», - отметила Валентина Алексеевна.

Возможно, блоки забрал частник. Это так и осталось загадкой.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Весь город в блоках и заборах, а ещё на каждом шагу шлакбаумы. Убрать всё к едреней фене.

Гость||

Котеджик строится, блоки мутяьтся

Гость||

Нагнули бабушку. Верните блок, ироды. Нашли у кого воровать.

Имя: Гость
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