Жители 1-го проезда Лобачевского пожаловались на дворника

24.03.2021 | 21:04

Насыпали соли на рану - песка на сухой асфальт. Николай Николаевич, активист из дома № 6 в 1-м проезде Лобачевского, излил негодование на дворника управляющей компании «Жилкомсервис». Тот спать не дает, выходит на работу на заре и сыплет песок куда не надо.

«Все домой тащится. У меня ковер там постелен, на ковер насыпали», - рассказал мужчина.

В защиту коммунального служащего выступил Александр Николаевич из соседнего дома.

«У нас было шесть дворников, некоторые съедают их живьем. Последнего дворника съел напрочь. Убирался человек - съел! Он съедает всех дворников! Убирались люди, все убирались, но человек съедает», - заявил он.

У Николая Николаевича армия соратников больше. Волну возмущения подавили быстро. Тем более что недостатки в работе дворника есть.

«Лед не скалывается. Люди сами чистят», - отметил местный житель Владимир Михайлович.

«Он посыпал асфальт, где вообще чистая дорога», - добавила местная жительница Галина Анатольевна.

В соседнем доме скоро не смогут открыть двери, так как наледь не сколота. Зато песок лежит везде густым слоем, даже на коврике.