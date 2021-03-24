Из жизни

Жители 1-го проезда Лобачевского пожаловались на дворника

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Насыпали соли на рану - песка на сухой асфальт. Николай Николаевич, активист из дома № 6 в 1-м проезде Лобачевского, излил негодование на дворника управляющей компании «Жилкомсервис». Тот спать не дает, выходит на работу на заре и сыплет песок куда не надо.

«Все домой тащится. У меня ковер там постелен, на ковер насыпали», - рассказал мужчина.

В защиту коммунального служащего выступил Александр Николаевич из соседнего дома.

«У нас было шесть дворников, некоторые съедают их живьем. Последнего дворника съел напрочь. Убирался человек - съел! Он съедает всех дворников! Убирались люди, все убирались, но человек съедает», - заявил он.

У Николая Николаевича армия соратников больше. Волну возмущения подавили быстро. Тем более что недостатки в работе дворника есть.

«Лед не скалывается. Люди сами чистят», - отметил местный житель Владимир Михайлович.

«Он посыпал асфальт, где вообще чистая дорога», - добавила местная жительница Галина Анатольевна.

В соседнем доме скоро не смогут открыть двери, так как наледь не сколота. Зато песок лежит везде густым слоем, даже на коврике.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Человек специально посыпал песком, чтобы лед на асфальте не образовывался, а вы недовольны.

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