Из жизни

Ученики автошколы забросали улицу Минскую стаканчиками из-под кофе

Печать

Любители кофе собираются для распития бодрящего напитка напротив дома № 1 на улице Минской. Чем это место их так привлекает, понятно становится не сразу. Метров 20-30 завалено пустыми стаканчиками, а участки перед ними и дальше абсолютно чисты. Что-то тянет туда людей.

Секрет по телефону раскрыла женщина, которая наблюдает за происходящим из окна. Там паркуются машины из автошколы. Их ждут ученики: одни высаживаются, другие берутся за баранку, чтобы отработать свое умение ездить.

«Все пьют кофе из одноразовых стаканчиков. На тропе уже столько накопилось, что ужас! Еще и ветром разносит по всей окружности дома. Никто за ними не убирает, и они за собой - тоже», - сообщила Светлана.

Некоторые прохожие предлагают установить баки для мусора. Женщина уверена: такое решение приведет не к чистоте, а к противоположному результату.

«Урна нужна, но кто ее тоже будет обслуживать? Многие будут ставить мусор свой», - отметила Светлана.

По словам женщины, она пыталась поговорить с теми, кто стоит на обочине, но ей ответили, что это стаканчики из загса. Она возразила: оттуда выходят не с кофе, а с игристыми напитками.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Гость||

Грязное быдло за собой убрать не может

Гость||

Надо автошколу оштрафовать и все проблемы. У школы должно быть свое место и площадка. И вообще, эти безграмотные учителя уже стали использовать площадку перед загсом для тренировок.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте