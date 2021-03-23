Ученики автошколы забросали улицу Минскую стаканчиками из-под кофе

23.03.2021 | 20:49

Любители кофе собираются для распития бодрящего напитка напротив дома № 1 на улице Минской. Чем это место их так привлекает, понятно становится не сразу. Метров 20-30 завалено пустыми стаканчиками, а участки перед ними и дальше абсолютно чисты. Что-то тянет туда людей.

Секрет по телефону раскрыла женщина, которая наблюдает за происходящим из окна. Там паркуются машины из автошколы. Их ждут ученики: одни высаживаются, другие берутся за баранку, чтобы отработать свое умение ездить.

«Все пьют кофе из одноразовых стаканчиков. На тропе уже столько накопилось, что ужас! Еще и ветром разносит по всей окружности дома. Никто за ними не убирает, и они за собой - тоже», - сообщила Светлана.

Некоторые прохожие предлагают установить баки для мусора. Женщина уверена: такое решение приведет не к чистоте, а к противоположному результату.

«Урна нужна, но кто ее тоже будет обслуживать? Многие будут ставить мусор свой», - отметила Светлана.

По словам женщины, она пыталась поговорить с теми, кто стоит на обочине, но ей ответили, что это стаканчики из загса. Она возразила: оттуда выходят не с кофе, а с игристыми напитками.