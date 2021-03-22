Сетевое издание|18+|Понедельник|22 мар 2021|20:36
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Из жизни

На чердаке дома на улице Ленина собираются пьяные компании

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Несмотря на не очень хорошее самочувствие, Антонина Ивановна поднялась под крышу. Она живет на последнем этаже Ленина, 11, и прекрасно осведомлена, что происходит в техническом помещении над ее квартирой. Замок с двери снимается в долю секунды - ключа не надо.

«День и ночь у нас здесь квартиранты. Все открыто, они лазают», - рассказала пенсионерка.

Каким-то образом проникают в подъезд не живущие там люди - молодые, среднего возраста, приносят с собой алкоголь и не только. Творят что-то нехорошее, уверены местные.

«Прыгают через крыши. Сорвутся, и что будет? Будет покойник. На техническом этаже тоже слышно. Там кто-то лазает, падают, орут. Спиливают замки. Наверное, наркотой занимаются», - сообщила горожанка.

Народ напуган, некоторые даже боятся приоткрыть дверь.

«Боимся выходить, здесь толкнут вниз», - поделилась опасениями Антонина Ивановна.

Управляющей компанией числится ООО «ГСК», в ее обязанности входит содержание общедомового имущества. Чердак, загаженный птичьим пометом, является таковым. Там, кстати, много голубей со свернутыми головами.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Ивана по ходу поминают-переживают

Гость||

Молодцы что продуха на чердаках пьяным оставили

Гость||

котов повыгоняют всех гады, где котам греться

Гость||

Рядом отдел полиции № 2. Чем полицаи занимаются?

Гость||

Полицаи Ивана охраняют

Гость||

Просто живу я на улице Ленина

И меня зарубает время от времени.

Гость||

Наконец-то новости мирские начались

Имя: Гость
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