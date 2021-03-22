На чердаке дома на улице Ленина собираются пьяные компании

22.03.2021 | 20:17

Несмотря на не очень хорошее самочувствие, Антонина Ивановна поднялась под крышу. Она живет на последнем этаже Ленина, 11, и прекрасно осведомлена, что происходит в техническом помещении над ее квартирой. Замок с двери снимается в долю секунды - ключа не надо.

«День и ночь у нас здесь квартиранты. Все открыто, они лазают», - рассказала пенсионерка.

Каким-то образом проникают в подъезд не живущие там люди - молодые, среднего возраста, приносят с собой алкоголь и не только. Творят что-то нехорошее, уверены местные.

«Прыгают через крыши. Сорвутся, и что будет? Будет покойник. На техническом этаже тоже слышно. Там кто-то лазает, падают, орут. Спиливают замки. Наверное, наркотой занимаются», - сообщила горожанка.

Народ напуган, некоторые даже боятся приоткрыть дверь.

«Боимся выходить, здесь толкнут вниз», - поделилась опасениями Антонина Ивановна.

Управляющей компанией числится ООО «ГСК», в ее обязанности входит содержание общедомового имущества. Чердак, загаженный птичьим пометом, является таковым. Там, кстати, много голубей со свернутыми головами.