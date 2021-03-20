Из жизни

В Пензе не утихают страсти вокруг замены домофонов

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Жители дома № 27Б на улице 8 Марта выступают против смены домофона. На днях у входов в подъезды появилось объявление, предупреждающее, что необходимо будет отдать деньги за ключи - фирма отдаст бесплатно только первый.

Люди возмущены: если в квартире не один собственник, никто не должен покупать возможность зайти внутрь. Если это инициатива организации, то пусть она и платит. 150 рублей - стоимость трех буханок хлеба, значительная сумма.

«Я не хочу менять! И не знаю, с чего у нас кто-то так решил. Мы думаем, что просто решили деньги лишние с нас собрать. А здесь же все пенсионеры, получаем от 8 до 15 тысяч. Так что это неразумно», - аргументировала свой протест жительница дома.

Такая же реакция - и в ряде других домов. На Ладожской, 119, председатель совета жильцов узнал о замене замка случайно.

«Пришел мастер или кто там - слесарь? Я спрашиваю, чего он хочет делать. «А мы у вас хотим новый домофон поставить». Пришлось внаглую трансформатор вытащить из щитка и не отдавать до тех пор, пока не сделали нам домофон», - рассказал пенсионер.

Противостояние на 8 Марта, 25, закончилось иначе. Пока на месте было телевидение, работы приостановили. А потом продолжили.

«Я попросил людей ввести в курс дополнительно - заранее, за 10 дней повесить объявление и провести беседу с жильцами, чтобы они приняли свое решение: нужно это или не нужно. Буквально вчера вечером появились объявления, сегодня я хотел ехать к руководству на беседу. Только вышел - уже прямо в этот момент врезают домофон!» - сообщил старший по дому Александр Сотников.

Скандал фирма приняла во внимание. В многоэтажке на 8 Марта, 27Б, объявления появились заблаговременно. Но люди требуют проведения голосования.

«Я - собственник жилья. На него они повесят свой замок и принудительно меня заставят платить за ключи. Через короткое время повысят цену на техобслуживание домофона», - рассудил житель дома.

Самое главное - непонятно, зачем вообще менять замок, когда старый прекрасно работает.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

в СССР ключи от квартиры под ковриком лежали... кто объяснит для чего домофон ? 1.покупка домофона за свой счёт 2.собирают деньги за обслуживание 3 откройте почтальон 4 как сали в подъездах так и сат... ????????????

Гость||

Поддерживаю, домофоны ерунда, рекламщики через щели в окнах посачиваются? От чего они защищают? Запугают маньяками, и деньги за "безопасность" собирают.

Гость||

Когда не было дамофона полный подьезд был в фикалиях,а сейчас стоит домофон картина таже полно каловых масс.

Гость||

Гость писал(a):

в СССР ключи от квартиры под ковриком лежали...
Вы дурачок?

Гость||

Гость писал(a):

в СССР ключи от квартиры под ковриком лежали...

Вы дурачок?

То вы дебил... В деревнях по старинке и сейчас оставляют...

Гость||

Гость писал(a):

Поддерживаю, домофоны ерунда, рекламщики через щели в окнах посачиваются? От чего они защищают? Запугают маньяками, и деньги за "безопасность" собирают.
Свет отрубают - домофоне не работает . А при срочной эвакуации дверь с доводчиком и эм-замком надо держать. Домофоны не нужны так как проходимцы и так пройдут, либо откроют жильцы , либо тех.кодом или универсальным ключом.

Гость||

Гость писал(a):

В деревнях по старинке и сейчас оставляют...
В деревнях есть квартиры?

Гость||

Гость писал(a):

В деревнях есть квартиры?
Есть многоквартирные дома. Есть ещё и старые бараки,есть...

Гость||

Ладожская 5. Сменили домофоны несколько месяцев назад бесплатно. Один ключ бесплатно. За остальные платить не надо (только при желании, т.к. новый домофон поддерживается приложением в смартфоне (код бесплатно и приложение тоже) и дверь можно открывать со смартфона, причем видео работает в смартфоне. Пока за облуживание цены прежние.

А вы продолжайте жлобить.

Гость||

Слать этих дармоедов домофонщиков к чёрту.

Гость||

Совсем скоро вам и в квартирах и в домах камеры наблюдения установят! Хотите ли вы этого не хотите спрашивать вам не будут

Гость||

Гость писал(a):

Когда не было дамофона полный подьезд был в фикалиях,а сейчас стоит домофон картина таже полно каловых масс.
зато домофон со смартфона приложением открывается )))

Гость||

Гость писал(a):

зато домофон со смартфона приложением открывается )))
А вы продолжайте жлобить...

Гость||

Гость писал(a):

Когда не было дамофона полный подьезд был в фикалиях,а сейчас стоит домофон картина таже полно каловых масс.
Чем то засранцев привлекает подъезд, или живут там они что-ли?

Гость||

Гость писал(a):

Ладожская 5. Сменили домофоны несколько месяцев назад бесплатно. Один ключ бесплатно. За остальные платить не надо (только при желании, т.к. новый домофон поддерживается приложением в смартфоне (код бесплатно и приложение тоже) и дверь можно открывать со смартфона, причем видео работает в смартфоне. Пока за облуживание цены прежние.

А вы продолжайте жлобить.

Тебя поимели как последнего лошка. Но ты не унывай, продолжай нахваливать приложение в смартфоне.

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Имя: Гость
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