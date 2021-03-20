В Пензе не утихают страсти вокруг замены домофонов

Жители дома № 27Б на улице 8 Марта выступают против смены домофона. На днях у входов в подъезды появилось объявление, предупреждающее, что необходимо будет отдать деньги за ключи - фирма отдаст бесплатно только первый.
Люди возмущены: если в квартире не один собственник, никто не должен покупать возможность зайти внутрь. Если это инициатива организации, то пусть она и платит. 150 рублей - стоимость трех буханок хлеба, значительная сумма.
«Я не хочу менять! И не знаю, с чего у нас кто-то так решил. Мы думаем, что просто решили деньги лишние с нас собрать. А здесь же все пенсионеры, получаем от 8 до 15 тысяч. Так что это неразумно», - аргументировала свой протест жительница дома.
Такая же реакция - и в ряде других домов. На Ладожской, 119, председатель совета жильцов узнал о замене замка случайно.
«Пришел мастер или кто там - слесарь? Я спрашиваю, чего он хочет делать. «А мы у вас хотим новый домофон поставить». Пришлось внаглую трансформатор вытащить из щитка и не отдавать до тех пор, пока не сделали нам домофон», - рассказал пенсионер.
Противостояние на 8 Марта, 25, закончилось иначе. Пока на месте было телевидение, работы приостановили. А потом продолжили.
«Я попросил людей ввести в курс дополнительно - заранее, за 10 дней повесить объявление и провести беседу с жильцами, чтобы они приняли свое решение: нужно это или не нужно. Буквально вчера вечером появились объявления, сегодня я хотел ехать к руководству на беседу. Только вышел - уже прямо в этот момент врезают домофон!» - сообщил старший по дому Александр Сотников.
Скандал фирма приняла во внимание. В многоэтажке на 8 Марта, 27Б, объявления появились заблаговременно. Но люди требуют проведения голосования.
«Я - собственник жилья. На него они повесят свой замок и принудительно меня заставят платить за ключи. Через короткое время повысят цену на техобслуживание домофона», - рассудил житель дома.
Самое главное - непонятно, зачем вообще менять замок, когда старый прекрасно работает.
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в СССР ключи от квартиры под ковриком лежали... кто объяснит для чего домофон ? 1.покупка домофона за свой счёт 2.собирают деньги за обслуживание 3 откройте почтальон 4 как сали в подъездах так и сат... ????????????