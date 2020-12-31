Жители улицы Карпинского захламляют мусорку строительными отходами

31.12.2020 | 20:30

Антисанитарное состояние контейнерной площадки на улице Карпинского, 42, волнует местного жителя. Надежда на то, что ситуация изменится со вступлением в силу «мусорной реформы», не оправдалась - чище не стало.

«Сколько я себя помню, всегда насыпано. Люди не утилизируют мебель, например, старую, а рассчитывают, что вывоз мусора будет заниматься этой проблемой. Всегда в таком хаосе мы находимся. Если рядом машину поставить, то ее завалят какими-нибудь диванами», - пожаловался Алексей.

Он винит в первую очередь не коммунальщиков, а рядовых горожан. Ведь если бы они поступали правильно, то горы хлама не росли бы. Соответственно, сотрудникам ЖКХ не нужно было бы нанимать технику и вывозить старую мебель и строительный мусор.

«Грязно, неопрятно и опасно. Здесь и гвозди есть, и всякое стекло битое, железки. Тут нужно следить за этим», - отметил мужчина.

Житель улицы Карпинского утверждает, что отходы, не попавшие в контейнер, вывозят довольно оперативно.

«Раз или два в неделю (не могу сказать точно) это все грузят. Основная проблема - что люди сюда прут старые полы, окна», - пояснил пензенец.

Нужно платить за то, чтобы строительный хлам вывозили, а отдавать деньги за это мало кто хочет.