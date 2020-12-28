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Из жизни

Пензячка нашла полиэтилен в конфете из новогоднего подарка

Печать

Время новогодних подарков - на предприятиях, в учреждениях сотрудникам выдают коробки со сладостями, родственники закупают для малышей. Валентина Викторовна тоже приобрела для внучки. Вместе с мужем привезли пакет ребенку.

«Она деду говорит - на, откуси! Он откусил, а там синяя непонятная мешковина, что ли», - сообщила Валентина Викторовна.

Вроде как из полиэтилена, жесткое, не рвущееся. Дед, рассказывает женщина, был в шоке.

«А если бы ребенок полностью сглотнул, говорит он, ей всего год и четыре месяца», - пожаловалась Валентина Викторовна.

Столичный производитель создал такой необычный батончик - нуга с мягкой карамелью и жестким полиэтиленовым стержнем внутри. Красивая обертка с пожеланием сладкого праздника.

Малышка ничего не поняла в силу возраста, она порадовалась подарку. А взрослые теперь с опасением относятся к каждой конфете. Неизвестно, чем еще кондитеры могут напичкать новогодние сладости.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Сюрприз! Кто отменил ГОСТы?

Гость||

Жуйте и не морщитесь,скоро и такие купить не сможете.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

был в шоке.
Шок патологический процесс, развивающийся в ответ на воздействие чрезвычайных раздражителей и сопровождающийся прогрессивным нарушением жизненно важных функций нервной системы, кровообращения, дыхания, обмена веществ и некоторых других функций. По сути, это срыв компенсаторных реакций организма в ответ на повреждение.

Дедульки медпомощь оказали?

Имя: Гость
Комментарий:

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