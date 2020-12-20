Пензенцы не поняли причин роста платежей за общедомовые нужды

20.12.2020 | 16:49

Лифта нет, на лестничных клетках всего по одной лампочке на этаж... Так почему же суммы за общедомовые нужды такие большие, спрашивает жительница улицы Ленина, 8, Мария Андреевна. Если летом она на них не обращала внимания из-за скромного размера, то сейчас не заметить роста не удается.

«Возмутило то, что горэлектросеть нам за общедомовые нужды начисляет большие суммы. От нашей маленькой пенсии, конечно, это плохо», - посетовала горожанка.

Осенью начался рост сумм в квитанциях, который трудно объяснить. Да, говорит пенсионерка, световой день сократился, лампочки стали включать раньше, а выключать позже, но не может в подъезде тратиться электроэнергии столько, тем более разница между периодами существенная.

«За сентябрь прислали 20 киловатт общедомовые нужды, за октябрь - 5, а вот прислали за ноябрь уже 30 киловатт с лишним», - уточнила она.

Мария Андреевна сравнивает потребление внутри квартиры и в подъезде и не может свести цифры.

«На всю нашу квартиру 76 киловатт. А на площадке горит одна лампочка, и то энергосберегающая, ну не может она столько нажечь! Вот обратились - они нам ответили, что в доме много неплательщиков, все остальное раскидывайте на жильцов, кто платит», - рассказала Мария Андреевна.

Получается, что не все подают верные показания счетчиков, в итоге часть расходов ложится на плечи конкретного человека, а идет в строку «общедомовые нужды». Пенсионерка говорит, вместо этого энергетики и управляющие компании должны проводить проверки, вычислять недобросовестных граждан.