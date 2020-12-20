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Из жизни

Пензенцы не поняли причин роста платежей за общедомовые нужды

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Лифта нет, на лестничных клетках всего по одной лампочке на этаж... Так почему же суммы за общедомовые нужды такие большие, спрашивает жительница улицы Ленина, 8, Мария Андреевна. Если летом она на них не обращала внимания из-за скромного размера, то сейчас не заметить роста не удается.

«Возмутило то, что горэлектросеть нам за общедомовые нужды начисляет большие суммы. От нашей маленькой пенсии, конечно, это плохо», - посетовала горожанка.

Осенью начался рост сумм в квитанциях, который трудно объяснить. Да, говорит пенсионерка, световой день сократился, лампочки стали включать раньше, а выключать позже, но не может в подъезде тратиться электроэнергии столько, тем более разница между периодами существенная.

«За сентябрь прислали 20 киловатт общедомовые нужды, за октябрь - 5, а вот прислали за ноябрь уже 30 киловатт с лишним», - уточнила она.

Мария Андреевна сравнивает потребление внутри квартиры и в подъезде и не может свести цифры.

«На всю нашу квартиру 76 киловатт. А на площадке горит одна лампочка, и то энергосберегающая, ну не может она столько нажечь! Вот обратились - они нам ответили, что в доме много неплательщиков, все остальное раскидывайте на жильцов, кто платит», - рассказала Мария Андреевна.

Получается, что не все подают верные показания счетчиков, в итоге часть расходов ложится на плечи конкретного человека, а идет в строку «общедомовые нужды». Пенсионерка говорит, вместо этого энергетики и управляющие компании должны проводить проверки, вычислять недобросовестных граждан.

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Гость||

Значит кто-то ворует на обогревателях. Шерстите соседушек

Гость||

Скоты должны страдать и знать свое место. 30 лет не хватило чтобы понять?

Гость||

Ты жёппу пристроил в кресле, тарифы пишешь исходя из своих хотелок, а людей стравливаешь? У себя в мошне пошерсти. Ваша обязанность проверять недобросовестных потребителей. Охренели в край с наглостью

Гость||

Наглость их все и работать не надо . А что работать тарифы и без работ повысят .гнать их всех надо за то что они добились для себя перестурая через население

Гость||

Платите, глупомордые.

Гость||

Не плати,умноряшный. Копи долги, тебя ,крепостного,все равно не выпустят на границе, чтоб цивилизованные люди уродов-жополизов не пугались

Гость||

А нечего понимать,вытаскивай бабушки из под матраса и беги оплачивай,пока пени не тикают.

Гость||

пока нет конкуренции на рынке так будет, где антимонопольная служба

Гость||

Сначало голосовала за иван саныча, теперь недовольна платежками. Не понять мне наш народ

Имя: Гость
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