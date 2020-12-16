Пензенец предложил установить калитку с домофоном на контейнерной площадке

16.12.2020 | 21:01

Контейнерная площадка на Вяземского, 19, нуждается в обновлении и наведении порядка - так говорят местные жители, которые ежедневно ходят мимо. На земле - множество пищевых отходов. Складывается ощущение, что за ней никто не следит, а при выгрузке бака мусоросборщик не особенно аккуратно переворачивает железную емкость.

«Состояние помойки ужасное, я выкидываю туда мусор и мне не нравится. Я бы хотел, чтобы ее улучшили. Надо поставить забор, калитку и домофон, чтобы чужие не выбрасывали мусор в мою помойку.

Дворника ни разу не видел, зато часто вижу, как в помойке копаются всякие бабушки-дедушки. Это, конечно, тоже неприятно», - отметил горожанин.

Общая картина не радует глаз, но она намного лучше, если сравнить с апрелем 2020 года. Тогда пандемия коронавируса заставила активистку надеть маски и обратить внимание на другие болезни, передающиеся через грызунов.

За забором лежали крупные стволы, кучи веток, а к этому люди добавляли пакеты с пищевыми отходами - настоящее пиршество для крыс. Учитывая наступавшее потепление, запах стоял на всю округу, приманивая еще и кошек с собаками.

«Какой тут будет дворник за две тысячи убирать? Тем более бумаги разносит постоянно. Мы просили ограждение, чтобы так все не летело. А вообще это не наша территория, это должен город делать», - жаловалась Татьяна Борисовна.

Активистка рассказала, что с лицевого счета ее дома сняли 50 тысяч рублей на ремонт площадки, которой пользуются жители нескольких строений. Но за год ее состояние заметно ухудшилось. Теперь крупногабаритных отходов не так много, как весной, но до идеала еще далеко.

«Всем наплевать, каждый думает о себе. Надо платить за все», - сообщил местный житель Владимир.

По словам мужчины, женщина-дворник была, но уволилась. Вероятно, из-за этого вокруг раскидан мусор.