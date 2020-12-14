Сетевое издание|18+|Понедельник|14 дек 2020|19:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Пензе лежачим больным перестали выдавать подгузники

Печать

То, что положено по закону, инвалид не получает, говорит дочь лежачей больной. Средства гигиены, без которых невозможен уход, периодически не выдают.

«Эти перебои начались, наверное, с лета. Нам вообще не давали памперсы, я ходила и покупала их. Посчитала, один памперс 40-50 рублей получается», - рассказала пензячка Ольга Владимировна.

Проблемы с выдачей средств гигиены инвалидам возникают не впервые, практически каждый год родственники лежачих больных жалуются на перебои. К примеру, такое было в 2018-м. Тогда пензенские чиновники объясняли: столичная фирма выиграла контракт на поставку, но не выполнила его. Договор с ней расторгли, внесли ее в список недобросовестных и наложили штраф. Только в конце декабря времени на новый тендер не осталось.

«Торги уже провести не успеем. Но у получателей есть возможность в случае самостоятельного приобретения обратиться за компенсацией», - сообщил и. о. заместителя управляющего отделением фонда соцстрахования Андрей Лысев.

Ведь закон написан таким образом, что за прошедшие периоды подгузники и пеленки не выдаются, даже если инвалиды их не получили по вине недобросовестной фирмы. Родственники должны купить за свой счет средства гигиены, сохранить чеки, написать заявление о возврате денег. Правда, есть ограничение.

«Стоимость определяется по цене исполненного последнего контракта на данный вид технических средств», - отметил Андрей Лысев.

Что это значит, хорошо знает Ольга Владимировна.

«Нам опять покупать, но они возвращают не все деньги, а по 19 рублей. Тогда скажите, где по 19 рублей, я пойду возьму», - заявила женщина.

Журналисты «Службы 11» связались с региональным отделением фонда социального страхования для комментария. В прежние годы чиновники охотно объясняли, с чем связаны перебои в поставке, когда средства гигиены появятся и что делать родственникам инвалидов. Но в этот раз от интервью они отказались, попросили направить в их адрес официальный запрос, на который, как положено по закону, ответят письменно в 30-дневный срок.

Кстати, телефонная жалоба дочери инвалида, прозвучавшая в эфире «Службы 11», по-иному подействовала на другую телезрительницу: она позвонила и сообщила, что хочет поделиться оставшимися подгузниками. Сама Ольга Владимировна тоже решила сделать добро, она просила объявить, что отдаст нуждающемуся катетеры и мочеприемники. Звоните 300-911.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте