В Пензе лежачим больным перестали выдавать подгузники

14.12.2020 | 19:41

То, что положено по закону, инвалид не получает, говорит дочь лежачей больной. Средства гигиены, без которых невозможен уход, периодически не выдают.

«Эти перебои начались, наверное, с лета. Нам вообще не давали памперсы, я ходила и покупала их. Посчитала, один памперс 40-50 рублей получается», - рассказала пензячка Ольга Владимировна.

Проблемы с выдачей средств гигиены инвалидам возникают не впервые, практически каждый год родственники лежачих больных жалуются на перебои. К примеру, такое было в 2018-м. Тогда пензенские чиновники объясняли: столичная фирма выиграла контракт на поставку, но не выполнила его. Договор с ней расторгли, внесли ее в список недобросовестных и наложили штраф. Только в конце декабря времени на новый тендер не осталось.

«Торги уже провести не успеем. Но у получателей есть возможность в случае самостоятельного приобретения обратиться за компенсацией», - сообщил и. о. заместителя управляющего отделением фонда соцстрахования Андрей Лысев.

Ведь закон написан таким образом, что за прошедшие периоды подгузники и пеленки не выдаются, даже если инвалиды их не получили по вине недобросовестной фирмы. Родственники должны купить за свой счет средства гигиены, сохранить чеки, написать заявление о возврате денег. Правда, есть ограничение.

«Стоимость определяется по цене исполненного последнего контракта на данный вид технических средств», - отметил Андрей Лысев.

Что это значит, хорошо знает Ольга Владимировна.

«Нам опять покупать, но они возвращают не все деньги, а по 19 рублей. Тогда скажите, где по 19 рублей, я пойду возьму», - заявила женщина.

Журналисты «Службы 11» связались с региональным отделением фонда социального страхования для комментария. В прежние годы чиновники охотно объясняли, с чем связаны перебои в поставке, когда средства гигиены появятся и что делать родственникам инвалидов. Но в этот раз от интервью они отказались, попросили направить в их адрес официальный запрос, на который, как положено по закону, ответят письменно в 30-дневный срок.

Кстати, телефонная жалоба дочери инвалида, прозвучавшая в эфире «Службы 11», по-иному подействовала на другую телезрительницу: она позвонила и сообщила, что хочет поделиться оставшимися подгузниками. Сама Ольга Владимировна тоже решила сделать добро, она просила объявить, что отдаст нуждающемуся катетеры и мочеприемники. Звоните 300-911.