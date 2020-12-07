Жительница дома на Одесской: Окна потеют, дышать нечем

07.12.2020 | 20:37

Элементарный эксперимент показывает: на Одесской, 4, все не так просто, как может показаться с первого взгляда. По словам местной жительницы Валентины, проверяющего чиновника коммунальщики смогли обмануть.

«У нас парит в подвале. Управляющая компания никак не реагирует. Вчера приезжал человек из госжилстройтехинспекции, перед его приездом, наверное, кто-то выключил подачу горячей воды. Но уехали - и все опять началось», - пожаловалась пензячка.

Женщина точно не может сказать, когда появилась проблема, подозревает, что давно. Погодные условия, возможно, скрывали ее наличие.

«Это еще с лета началось. Летом можно было окна в квартире открыть, а сейчас нельзя. Еще маленький ребенок, а тут сырость, запах подвальный», - отметила Валентина.

Периодически женщина замечала неприятные признаки. Недавно они усилились. Оказалось, утечка за пределами дома, во дворе копали. По версии управляющей компании, по лоткам кипяток и попал в подвал. Тепловики же это отрицают, якобы источник внутри дома. А жители наблюдают за тем, как пар поднимается вверх.

«Соседи полы меняют. У меня в квартире вообще как в бане окна потеют. Дышать нечем. Мастер приходил, но он даже должным образом не мог составить акт о порче. Там линолеум поднялся, обои отходят», - поделилась бедой женщина.

Внезапно приехали рабочие из управляющей компании. Они зашли в подвал, через пять минут вернулись. Их вывод - утечки нет, а пар - это результат аварии на сетях во дворе (которую тепловики уже устранили).

По версии рабочих, кипяток долго по лоткам втекал в дом, там впитывался в почву, а теперь земля постепенно остывает и отдает влагу.

В итоге они сказали, что разбираться необходимо совместно с тепловиками.