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Из жизни

Жительница дома на Одесской: Окна потеют, дышать нечем

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Элементарный эксперимент показывает: на Одесской, 4, все не так просто, как может показаться с первого взгляда. По словам местной жительницы Валентины, проверяющего чиновника коммунальщики смогли обмануть.

«У нас парит в подвале. Управляющая компания никак не реагирует. Вчера приезжал человек из госжилстройтехинспекции, перед его приездом, наверное, кто-то выключил подачу горячей воды. Но уехали - и все опять началось», - пожаловалась пензячка.

Женщина точно не может сказать, когда появилась проблема, подозревает, что давно. Погодные условия, возможно, скрывали ее наличие.

«Это еще с лета началось. Летом можно было окна в квартире открыть, а сейчас нельзя. Еще маленький ребенок, а тут сырость, запах подвальный», - отметила Валентина.

Периодически женщина замечала неприятные признаки. Недавно они усилились. Оказалось, утечка за пределами дома, во дворе копали. По версии управляющей компании, по лоткам кипяток и попал в подвал. Тепловики же это отрицают, якобы источник внутри дома. А жители наблюдают за тем, как пар поднимается вверх.

«Соседи полы меняют. У меня в квартире вообще как в бане окна потеют. Дышать нечем. Мастер приходил, но он даже должным образом не мог составить акт о порче. Там линолеум поднялся, обои отходят», - поделилась бедой женщина.

Внезапно приехали рабочие из управляющей компании. Они зашли в подвал, через пять минут вернулись. Их вывод - утечки нет, а пар - это результат аварии на сетях во дворе (которую тепловики уже устранили).

По версии рабочих, кипяток долго по лоткам втекал в дом, там впитывался в почву, а теперь земля постепенно остывает и отдает влагу.

В итоге они сказали, что разбираться необходимо совместно с тепловиками.

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Гость||

Вот банда.Они походу окна снимают по району,весь подвал забит,а документов нет скорее всего.

Гость||

А с пумпоном и крюком вместо кисти, походу главарь.

Гость||

Родные мои, ну потерпите ещё чуть-чуть, времени на раскачку нет, ни минуты!

Имя: Гость
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