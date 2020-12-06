Жители Одесской, 11, не наладили управление общим имуществом

06.12.2020 | 15:50

Противостояние некоторых жителей на Одесской, 11, и старшей по дому обострилось, когда люди обнаружили, что подтекает вода в подвале, говорят местные. Они услышали звуки под квартирами и вызвали сотрудников управляющей компании. Но те сразу не смогли попасть внутрь технического помещения для того, чтобы устранить утечку.

«Старшая по дому Лариса Николаевна закрыла подвал и поменяла все ключи. Дошло до того, что дворники не могли зайти и убрать территорию. Потом она их впустила, но слесарей не пускала в подвал. Почему - спросите у нее», - пояснил представитель управляющей компании Станислав Голубев.

По словам жителей, глава комитета собственников квартир недовольна работой этой управляющей компании и намерена избрать новую, поэтому и не хотела впускать коммунальщиков в подвал.

«А на каком основании, мы спрашиваем, когда собрали свое собрание. - А я не хочу, чтобы он здесь был», - представил ход дела житель дома Роберт Михайлович.

В итоге найти общий язык удалось, в момент съемки сюжета в подвале работали специалисты.

«Было вплоть до вызова сотрудников полиции. Вот сегодня она вернула обратно замки, и у меня сейчас слесаря все устраняют. Утечка там, честно говоря, полчаса работы», - оценил проблему Станислав Голубев.

Конфликт начался давно. К примеру, некоторые жители хотели бы, чтобы дворник скосил траву и кусты за домом, но старшая строго следит за тем, какая территория оказывается очищена.

«Окос за последние пять лет если произвела - только два метра от дома, больше не разрешает даже косить. Бурьян вырастает выше человеческого роста», - пожаловался Роберт Михайлович.

«Ей нужно дышать, ей нужно озеленение, она занимается только деревцами, посадками, хотя деревьев у нас предостаточно, только кронирование делать и убирать гнилые. А там можно сделать зеленую зону», - предложила выступающая за очистку территории Галина Петровна.

«По договору управления, который заключила с нами Лариса Николаевна, без ее ведома мы ничего не можем спилить и так далее. Доходит до абсурда. Когда у меня человек косил траву, она его начала выгонять, с балкона яблоки в него кидала», - привел пример Станислав Голубев.

Журналисты позвонили в домофон старшей по дому, та прокомментировать ситуацию на камеру отказалась. Но позже сама набрала номер телефона «Службы 11» и дала ответ на вопрос, почему не пускала в подвал слесарей.

«Дело в том, что у нас проходит собрание о смене управляющей компании. И чтобы знать и контролировать, что они делают, каким образом вообще, что в подвалах делают, я просто сменила замки и сказала: если вам какие-то работы, дверь открываю - и пожалуйста, заходите», - рассказала Лариса Николаевна.

Насчет содержания в порядке территории она говорит: зеленая зона должна остаться, плюс не вся земля принадлежит дому, большая часть муниципальная, обслуживать ее за счет жителей неверно.