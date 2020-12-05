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Из жизни

Контейнерная площадка на улице Металлистов заросла хламом

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Площадка для сбора отходов у торца дома № 3 на улице Металлистов обращает на себя внимание прохожих и местных жителей своим неухоженным видом. Контейнеры переполнены, вокруг них разбросан мусор, рядом лежат автопокрышки, за оградой - разорванный матрас. Коммунальщики, судя по всему, на нее вообще не смотрят.

«Здесь разве что бомжи немного что-то прибирают! И на Лобачевского, у базарчика, - то же самое. Ремонт делают, мебель выкидывают, и все валяется годами. Редко самосвалы подгоняют», - рассказал местный житель.

Видя такую картину, многие прохожие вспоминают, что мусорной реформе скоро исполнится два года. Срок достаточный, чтобы наладить новую систему сбора и утилизации отходов, о которой говорили сотрудники ЖКХ и чиновники. На деле платить люди стали больше, а порядка не сильно прибавилось.

«Да на все цены растут! Им тоже надо - и на бензин, и на зарплаты. А это все мы же сами себе и кидаем. Машину бы пригнать, да дорого выйдет», - рассудил прохожий.

«Ничего не могу сказать! Не ощутил. Шут его знает...» - оценил реформу горожанин.

Рады беспорядку рядом с контейнерами только голуби: тут им всегда есть чем поживиться.

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