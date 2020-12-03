В Пензе улица Рахманинова превратилась в «долину гейзеров»

03.12.2020 | 21:04

Чтобы побывать в миниатюрной «долине гейзеров», необязательно ехать далеко. В Пензе, на улице Рахманинова, напротив дома № 9 есть парящие источники.

Из люков теплотрассы вырываются клубы. Плоха изоляция труб, что и сказывается при минусовой температуре воздуха, или кипяток все-таки вытекает под землей, проверить журналисты «Службы 11» не решились. Это может быть опасно.

Прохожий Александр отметил, что такую картину наблюдает не одну неделю.

«Давно. Как отопление включили», - рассказал он.

Специалистов ЖКХ мужчина там не видел. Они своими сетями не интересуются. Сам мужчина уверен, что это утечка.

«Они даже не приезжали. Может, средств нет или людей не хватает, не могу сказать», - отметил Александр.

Зимой теплотрассы активно используют в качестве временного жилья бомжи. Здесь их никогда не видели: вероятно, даже для них условия слишком экстремальные - высокие температура и влажность как в парной.