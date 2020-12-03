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Из жизни

В Пензе улица Рахманинова превратилась в «долину гейзеров»

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Чтобы побывать в миниатюрной «долине гейзеров», необязательно ехать далеко. В Пензе, на улице Рахманинова, напротив дома № 9 есть парящие источники.

Из люков теплотрассы вырываются клубы. Плоха изоляция труб, что и сказывается при минусовой температуре воздуха, или кипяток все-таки вытекает под землей, проверить журналисты «Службы 11» не решились. Это может быть опасно.

Прохожий Александр отметил, что такую картину наблюдает не одну неделю.

«Давно. Как отопление включили», - рассказал он.

Специалистов ЖКХ мужчина там не видел. Они своими сетями не интересуются. Сам мужчина уверен, что это утечка.

«Они даже не приезжали. Может, средств нет или людей не хватает, не могу сказать», - отметил Александр.

Зимой теплотрассы активно используют в качестве временного жилья бомжи. Здесь их никогда не видели: вероятно, даже для них условия слишком экстремальные - высокие температура и влажность как в парной.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Стабильность,развитие.

Гость||

Ну вот догниют советские коммуникации, останемся и без воды и тепла. Уже скоро в Пензе 19 век наступит.

Гость||

Гость писал(a):

Ну вот догниют советские коммуникации, останемся и без воды и тепла. Уже скоро в Пензе 19 век наступит.
нужно отнестись с пониманием

Гость||

Гость писал(a):

Стабильность,развитие.
вот такие как ты не даёшь Путину с колен страну поднимать, губернатору область!!!

Гость||

С 1 января муниципальные тепловые сети переходят в частные руки. Как известно,для капиталиста главное,прибыль.Интересно,как он будет её получать на теплосетях,где МКП Теплоснабжение города Пензы,имеет полтора миллиарда рублей долгов.Да еще вкладывая в сети и ЦТП сотни миллионов рублей в год.Что то не верится в доброго дядю-капиталиста.Видимо деньги будут извлечены из наших карманов,больше их взять негде.А городская власть в очередной раз умыла руки и сняла с себя заботу о жителях.Мы еще вспомним сегодняшние тарифы,как сладкий сон.Спасибо за заботу,господин Лузгин со товарищи!

Имя: Гость
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