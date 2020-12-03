Пензячка рассказала о пенсионере, живущем в нечеловеческих условиях

03.12.2020 | 20:40

Женщина, купившая комнату в многоэтажке на Ульяновской, 9, познакомившись с соседями, была в шоке. Она узнала, что парализованный пенсионер за стенкой живет в нечеловеческих условиях. И пожаловаться на это никому не может, потому что не говорит, а лишь издает отдельные звуки.

«Он не ходит сам, у него паралич. Здесь у него живет дочь, но абсолютно за ним не ухаживает. Я ему покупала вещи, мыла, ногти ему стригла - они были с мой мизинец толщиной», - рассказала Наталья.

Женщина показывала соцработникам состояние комнаты на общей кухне, где живет больной пенсионер. Везде паутина, окурки, грязь. Уборкой давно не занимались, уверена соседка.

«Запах, мусор. Разве может человек так?» - возмутилась она.

Наталья не понимает, почему больной человек оказался брошен. Дочь с внучкой живут в соседней комнате, но за пенсионером не следят. Журналисты «Службы 11» постучались к родственникам.

«И что мне сказать вам? Сейчас уберу. Не успела убраться», - пояснила дочь пенсионера.

Наталья писала заявление в полицию, надеясь, что участковый поможет. Тот пришел, выслушал обе стороны и ушел. Теперь соседка ждет официального ответа.

«Дочка просто приходит, пенсию забирает - и ничего. Он иногда вообще не кушает», - пожаловалась пензячка.

«Получаю я, ему покупаю поесть. В моем холодильнике все стоит. Зачем я ему положу в холодильник, если он готовить не умеет? Ношу все я ему», - объяснила женщина.

Наталья хочет привлечь внимание общественности к этой истории, поскольку напрямую вмешаться в отношения отца и дочери не может. Она чужой человек, который по иронии судьбы оказался пенсионеру ближе, чем родные.