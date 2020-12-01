На Фабричной жители многоэтажки выбросили хлам прямо с балкона

01.12.2020 | 20:35

На здании все еще красуется табличка «Общежитие «ОАО «Маяк». Но соответствуют ли местные порядки тем, что идеализировала героиня одного из популярных советских фильмов, - вопрос.

Вполне возможно, где-то в зданиях для совместного проживания еще сохранились хорошие традиции, которые были так симпатичны в кинокартине «Одиноким предоставляется общежитие», но на Фабричной, 10, утеряна одна из главных - любовь к порядку.

Обитатели пятиэтажки чистоту не ценят и придомовую территорию превратили в полигон для крупногабаритного бытового хлама. Прямо с балкона кто-то покидал мебель и постельные принадлежности.

«Это произвол, это просто бардак! Как будто они думают только о себе. А их дети будут здесь гулять. Глаз колет», - отметил местный житель Иван Фомич.

Виктор Иванович сравнил времена прошедшие с настоящими как профессионал в сфере городского благоустройства и сделал выводы.

«Я на спецавтобазе работал, не по габаритам. Мы зачищали дворы. Народ вел себя лучше. А это - покидали, и все», - рассказал он.

Тех, кого подозревают в создании свалки под окнами, дома не оказалось. Любопытно было бы узнать, зачем они так сделали, ведь площадка для сбора мусора - в шаговой доступности.