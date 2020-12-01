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Из жизни

На Фабричной жители многоэтажки выбросили хлам прямо с балкона

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На здании все еще красуется табличка «Общежитие «ОАО «Маяк». Но соответствуют ли местные порядки тем, что идеализировала героиня одного из популярных советских фильмов, - вопрос.

Вполне возможно, где-то в зданиях для совместного проживания еще сохранились хорошие традиции, которые были так симпатичны в кинокартине «Одиноким предоставляется общежитие», но на Фабричной, 10, утеряна одна из главных - любовь к порядку.

Обитатели пятиэтажки чистоту не ценят и придомовую территорию превратили в полигон для крупногабаритного бытового хлама. Прямо с балкона кто-то покидал мебель и постельные принадлежности.

«Это произвол, это просто бардак! Как будто они думают только о себе. А их дети будут здесь гулять. Глаз колет», - отметил местный житель Иван Фомич.

Виктор Иванович сравнил времена прошедшие с настоящими как профессионал в сфере городского благоустройства и сделал выводы.

«Я на спецавтобазе работал, не по габаритам. Мы зачищали дворы. Народ вел себя лучше. А это - покидали, и все», - рассказал он.

Тех, кого подозревают в создании свалки под окнами, дома не оказалось. Любопытно было бы узнать, зачем они так сделали, ведь площадка для сбора мусора - в шаговой доступности.

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Гость||

В Италии на новый год есть традиция - всё ненужное выбрасывать в окно. Так что всё нормально. Тем более, эпидемия на дворе, самоизоляция, выходить нельзя никуда

Гость||

В Италии тоже из многоэтажек выбрасывают? Этажа с 9-ого?)

Гость||

Это их протест против вброса бюллетеней на выборах. Тоже так сделаю в качестве протеста.

Гость||

Гость писал(a):

Это их протест против вброса бюллетеней на выборах. Тоже так сделаю в качестве протеста.
Хорошая идея. Очень удобная форма протеста. Пойду тоже протестовать.

Гость||

Это же общага. А общаги у нас вообще разваливаются. Потому что там одни маргиналы живут.

Гость||

Гость писал(a):

Это их протест против вброса бюллетеней на выборах. Тоже так сделаю в качестве протеста.
Да ты гений. Сколько пользы сразу. На митинг ходить не надо, мусор выносить не надо. Офигенный перфоманс блин.

Гость||

Это скрепы наши.

Гость||

Гость писал(a):

Это их протест против вброса бюллетеней на выборах. Тоже так сделаю в качестве протеста.

Да ты гений. Сколько пользы сразу. На митинг ходить не надо, мусор выносить не надо. Офигенный перфоманс блин.

Ты где живешь, гений? У нас у дома машины впритык стоят.

Гость||

Гость писал(a):

В Италии на новый год есть традиция - всё ненужное выбрасывать в окно. Так что всё нормально.
к нам итальянцы что ли вместо таджиков теперь едут?

Гость||

Гость писал(a):

В Италии на новый год есть традиция - всё ненужное выбрасывать в окно. Так что всё нормально.

к нам итальянцы что ли вместо таджиков теперь едут?

Мир меняется.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
В Италии на новый год есть традиция - всё ненужное выбрасывать в окно. Так что всё нормально.
к нам итальянцы что ли вместо таджиков теперь едут?
Учиться, учиться и ещё раз лечиться

Гость||

В канализацию не поместилось????????????

Гость||

А что так можно было? А я,дурачок,все на мусорку таскаю.

Имя: Гость
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