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Из жизни

Заботу жителей улицы Циолковского об экологии игнорируют

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Почти образцовая контейнерная площадка на Циолковского - мусор вокруг не разбросан, аккуратно сложены ветки, старая мебель, покрышки. Но есть то, что возмущает Наталью Петровну из дома № 41: контейнер для сбора пластиковых отходов переполнен и не опустошается.

«Бабушки бережно несут, складывают сверху. Приезжают, скидывают в мусорный бак и все увозят. А это как для красоты у нас стоит. Если взялись бороться за экологию, то уж надо делать дела эти до конца», - отметила Наталья Петровна.

Установили корзину давно. Но содержимое, похоже, не интересует компанию по вывозу пластиковых отходов. Только пензенцы переживают.

«Нас очень убедительно просили об этом: выносите, мусор сортируйте, не ленитесь, надо приучаться. Мы приучились и выкидываем все бутылочки сюда. А потом сверху сгребается и все. Об экологии пора уже задуматься», - заявила женщина.

Не на каждой площадке есть корзина для сбора пластиковых бутылок. На Докучаева, к примеру, нет. А на Титова есть, и даже убирают регулярно.

В управлении благоустройства и очистки (организации, ответственной за вывоз твердых бытовых отходов) заверили: объект на Циолковского возьмут под контроль и будут опустошать его чаще.

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Гость||

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