Пензенец сравнил подвал многоэтажки с парной

30.11.2020 | 20:11

Много пара от небольшой утечки - тонкий ручеек струится из трубы горячего водоснабжения в подвале на Ленина, 12. Даже лужи толком не появились - так, слегка подмочен пол в помещении. Но в первом подъезде и окна запотели, и на обоях появились влажные пятна, рассказал местный житель. Как в парной, сравнил он.

Труба вышла из строя рано утром, около 9:00 появилась бригада МКП «Теплоснабжение». Рабочие заявили, что проблема небольшая, за час справятся.

«Отрежем и вставим», - пояснил один из специалистов.

Но не так оперативно пошло дело, пар помешал.

Вскоре стало возможно приступить к процессу: один кусок трубы с пробоиной отрезали, новый приварили. Коммунальная проблема решилась - и полдня не прошло.