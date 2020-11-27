В Пензе женщине не продали нужное количество валерьянки

27.11.2020 | 21:04

Два дня пыталась пензячка получить лекарства. Она выписала через интернет настойку валерианы и экстракт элеутерококка, посчитав, что обойдется дешевле. Оформила три заказа: три пузырька элеутерококка, пять - валерьянки и еще одну того же успокоительного. Потом пришла в аптеку забирать.

«Элеутерококка мне отдали три бутылочки, пять бутылочек валерьянки мне отдали, а одну бутылочку не отдали. Спрашиваю: почему? Говорят: закон такой. Заведующая встала в позу и не дает. Я и требовала, и просила», - рассказала Татьяна.

Женщина не могла понять причину отказа, ведь большую часть ей выдали. Разразился скандал.

«25 миллилитров - одна бутылочка, это ровно шесть чайных ложек валерьянки. Это не для того, чтобы напиться, а действительно нужно. Сейчас очень нервная ситуация: у нас за два месяца - трое похорон. Нам эти шесть бутылочек на четверых - ровно на два дня», - рассказала пензячка.

Татьяну сильно удивил один момент: это был интернет-заказ, он уже сформирован, аптекарь должен отдать его полностью.

Купить такое количество сразу женщина не смогла бы. Журналисты «Службы 11» проверили в нескольких учреждениях.

Федеральный закон об обращении лекарственных средств не устанавливает ограничение. Но фармацевты ссылаются на рекомендательное письмо областного министерства здравоохранения от 2016 года и выдают не более двух флаконов спиртосодержащих настоек в одни руки.

В аптеке, где произошел инцидент, от официальных комментариев отказались. Лишь за кадром пояснили: специалист начал переживать за здоровье покупателя, ведь тот брал одно средство успокоительное, а второе - тонизирующее.

Кроме того, в двух заказах уже было много спиртосодержащих настоек, поэтому третий, пузырек валерьянки, стал последней каплей. Его все же выдали Татьяне на следующий день.

Разбираться в скандале будут компетентные органы. Они дадут свою оценку произошедшему.