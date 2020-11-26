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Из жизни

Новая остановка на улице Суворова удивила пензенцев дизайном

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Дизайн новых остановок на улице Суворова не оценили те, для кого их поставили. Особенно остро ждущие общественный транспорт люди обсуждают ту, что находится на стороне бывшего депо № 1. Основные претензии - размер и открытость всем ветрам.

«Неудобно, что стенки нет, - будет продувать. И побольше бы, здесь же народу много в выходные дни, и все - с сумками с рынка», - отметила женщина.

Лишь отдельные горожане считают, что проблем нет.

«Нормальная остановка», - оценил мужчина.

Пензенцы сравнивают эту конструкцию с теми, что ставили раньше. К ним тоже было немало претензий, но эта еще хуже.

«Пошире надо, и чтобы стена была. Дождь, метель, а здесь вообще нет ничего. Безобразие просто!» - возмутился горожанин.

«Впечатление, что она не доделана просто. Все открыто вообще», - пожаловалась пенсионерка.

Смотрят люди на павильон на другой стороне и не понимают, кто и по какому признаку выбирает дизайн остановок.

«Что здесь, что напротив - все открыто, ни присесть, ничего», - сообщил пензенец.

Горожане вспоминают павильоны старого образца, которые ставили еще в 90-х годах прошлого века. Может, визуально они более просты, зато надежны: и от ветра с осадками защищали, и вандалы с ними сделать практически ничего не могли.

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Гость||

Такие остановки кстати. Пенза - это деревня. А если с другими странами сравнивать, то помойка.

Гость||

На последней фотке у тетки даже из под маски видно обреченный взгляд.

Гость||

Отношение власти к народу какое то человеконенавистническое, как будто всё в Пензе делается , чтобы народ местную власть ненавидел и обругивал.

Гость||

Сойдет для сельской местности.

Гость||

Опять херня

Гость||

Стенки, размер ...это так и цена возрастет,а нужно же максимально украсть. По смете поди за эти 4 трубы ценник под лям выставили. А откат ворам с чего платить ?

Гость||

А виселицы по всему центру города и стекающие лавочки цвета детской неожиданности на изуродованной набережной ....

Гость||

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВЕРНИТЕ ЖУЛЬЁ ОСТАНОВКИ-ПУСТЫШКИ,КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЛИСЬ ПРИ СКАКОВЕ.ОНИ ВСЕХ УСТРАИВАЛИ.И ЧЕМ ВАМ ЖУЛИКИ ПОМЕШАЛИ СКАКОВСКИЕ ОСТАНОВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ(КОНСТРУКТОР САЛЬНИКОВ)?

Гость||

Сойдет для сельской местности

Сразу видно ,что человек давно не был за городом. Так вот сообщаю ему,что за городом самые комфортные остановки в смысле защиты от ветра. Да пахнет говном и в некоторых оно и лежит но зато в трусы н дует.

Гость||

Там,кстати,светофор пешеходный(в метрах тридцати от этой остановки) горит 15 сек....пожилые люди не успевают за это время переходить...приходится бежать....нехорошо это...инфаркт может приключиться,однако....

Гость||

Усё для людей((((((((((

Гость||

Что вы привязались к этим остановкам, кому они нужны. Губернатор в постановлении N 217 от 10.11.2020 рекомендует населению использовать личный транспорт.

Имя: Гость
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