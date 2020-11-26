Новая остановка на улице Суворова удивила пензенцев дизайном

26.11.2020 | 21:04

Дизайн новых остановок на улице Суворова не оценили те, для кого их поставили. Особенно остро ждущие общественный транспорт люди обсуждают ту, что находится на стороне бывшего депо № 1. Основные претензии - размер и открытость всем ветрам.

«Неудобно, что стенки нет, - будет продувать. И побольше бы, здесь же народу много в выходные дни, и все - с сумками с рынка», - отметила женщина.

Лишь отдельные горожане считают, что проблем нет.

«Нормальная остановка», - оценил мужчина.

Пензенцы сравнивают эту конструкцию с теми, что ставили раньше. К ним тоже было немало претензий, но эта еще хуже.

«Пошире надо, и чтобы стена была. Дождь, метель, а здесь вообще нет ничего. Безобразие просто!» - возмутился горожанин.

«Впечатление, что она не доделана просто. Все открыто вообще», - пожаловалась пенсионерка.

Смотрят люди на павильон на другой стороне и не понимают, кто и по какому признаку выбирает дизайн остановок.

«Что здесь, что напротив - все открыто, ни присесть, ничего», - сообщил пензенец.

Горожане вспоминают павильоны старого образца, которые ставили еще в 90-х годах прошлого века. Может, визуально они более просты, зато надежны: и от ветра с осадками защищали, и вандалы с ними сделать практически ничего не могли.